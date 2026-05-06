Окуповані Крим та Луганщина потрапили під атаку БпЛА

Аліна Самойленко
БпЛА атакували Луганщину ввечері 5 травня
фото: соціальні мережі

На Луганщині після вибухів спалахнула масштабна пожежа

Увечері 5 травня на тимчасово окупованих територіях України було зафіксовано серію потужних вибухів. Зокрема, в окупованому Криму місцеві жителі повідомляли про звуки детонації та «прильоти» в кількох районах півострова. Про це пише «Главком».

За інформацією очевидців, у Сімферополі та Бахчисараї пролунало щонайменше чотири вибухи, від яких у місті спрацювали сигналізації автомобілів. Пізніше з’явилися дані про можливе влучання в районі аеродрому Кача, а також вибухи безпосередньо у Севастополі. Крім того, повідомляється про ймовірний «приліт» на ділянці між Сімферополем та Бахчисараєм, де розташовані військові полігони російських загарбників.

Також було гучно на окупованій Луганщині. Після низки вибухів там спалахнула масштабна пожежа. 

Луганщина після атаки БпЛА
фото: соціальні мережі

Як відомо, у ніч на 26 квітня Севастополь в окупованому Криму опинився під ударом БпЛА. 

За повідомленнями очевидців, серії потужних вибухів тривали протягом декілька годин. У різних районах Севастополя чутно звуки двигунів безпілотників, стрілянину та видно спалахи в небі.

Нагадаємо, у ніч проти 23 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів у кількох районах, зокрема в Севастополі, Бахчисарайському районі та Феодосії.

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, вибухи чули поблизу аеродромів «Кача» та «Бельбек». Зокрема, на «Качі» зафіксували пуски ракет і роботу протиповітряної оборони, після чого пролунали потужні вибухи.

