Дрони атакували одну з найстаріших електростанцій у Підмосков'ї (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дрони атакували одну з найстаріших електростанцій у Підмосков'ї (відео)
Масштабна пожежа на Шатурській ДРЕС
кадр з відео

Шатурська ДРЕС – одна з найстаріших теплових електростанцій Росії

У ніч проти 23 листопада у Московській області пролунали вибухи. Під удар безпілотників потрапила Шатурська ДРЕС у місті Шатура. Місцеві джерела повідомляють про займання на території об’єкта та публікують відповідні кадри, пише «Главком».

За попередньою інформацією, кілька дронів влучили по енергетичній інфраструктурі. Над районом було видно стовп полум’я та диму. На місці працюють російські екстрені служби.

Офіційні структури РФ традиційно заявляють про «збиті безпілотники», однак фактичні наслідки свідчать про інше – енергетичний об’єкт зазнав ушкоджень.

Перед цим мер Москви Сергій Собянін повідомляв, що ППО збила безпілотник, що летів курсом на Москву, а на місці падіння уламків працюють відповідні служби.

Шатурська ДРЕС – одна з найстаріших теплових електростанцій Росії, що забезпечує електроенергією частину Московської області. Російська влада наразі не надала деталей про масштаби руйнувань чи можливих постраждалих. 

До слова, у ніч на 6 листопада ударні безпілотники атакували теплову електростанцію у місті Волгорєченськ Костромської області. 

