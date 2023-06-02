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«Друга армія в Україні». Блінкен покепкував з окупантів (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Друга армія в Україні». Блінкен покепкував з окупантів (відео)
Ентоні Блінкен, держсекретар США
фото з відкритих джерел

Блінкен відхилив заклики до припинення вогню, поки Росія контролює захоплені нею території України

Держсекретар США Ентоні Блінкен визнав, що російська армія дійсно друга за силою, от тільки проблема в тому, що в Україні, а не у світі. Про це він сказав у своїй промові в Гельсінкі.

«Кремль часто заявляв, що має другу за силою армію у світі – і багато хто в це вірив. Сьогодні багато хто вважає російську армію другою за силою в Україні», – заявив Блінкен.

Блінкен також відхилив заклики до припинення вогню, поки Росія контролює захоплені нею території на сході України.

«Це легітимізує захоплення території Росією. Це винагородить агресора і покарає жертву», – додав він.

Нагадаємо, триває 464-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо мирного населення України. Цієї доби, вночі, противник черговий раз завдав масованого ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема по Києву. Застосував ударні БпЛА та крилаті ракети, проте усі вони були знищені в небі. Загалом, протягом доби, ворог завдав 62 авіаційних та 15 ракетних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Ентоні Блінкен США війна Україна

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