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Помер відомий письменник Крістофер Пріст у віці 80 років

Діана Гасюк
glavcom.ua
Помер відомий письменник Крістофер Пріст у віці 80 років
Крістофер Пріст був автором 18 романів протягом своєї багаторічної кар’єри
фото: The ​​Telegraph

Письменник помер від раку після того, як минулого літа у нього діагностували дрібноклітинну карциному

У п'ятницю, 2 лютого всесвітньо відомий письменник Крістофер Пріст, серед романів якого є «Престиж», помер у віці 80 років. Про це пише The ​​Telegraph.

Письменник помер від раку після того, як минулого літа у нього діагностували дрібноклітинну карциному.

Пріст був автором 18 романів протягом своєї багаторічної кар’єри, здобувши особливу популярність завдяки своїй роботі в галузі наукової фантастики.

Його роман «Престиж» 1995 року перевів на великий екран режисер Крістофер Нолан . Фільм 2006 року, у якому знялися Крістіан Бейл , Х'ю Джекман , Девід Боуї та Майкл Кейн, отримав широке визнання критиків.

Після того, як у 1970 році у видавництві Faber & Faber був опублікований дебютний роман Пріста «Індоктринер», він отримав ще більше визнання.

У 1983 році він опинився разом із Кадзуо Ішіґуро , Ієном Мак’юеном , Петом Баркером і Мартіном Емісом у першому списку найкращих молодих британських романістів Granta. Його робота згодом отримала широке схвалення, кульмінацією якої стала нагорода Prix Utopia за життєві досягнення в 2001 році.

Письменник Крістофер Пріст помер у віці 80 років
Письменник Крістофер Пріст помер у віці 80 років

Макс Едвардс, його літературний агент, сказав: «Крістофер Пріст був справжнім світилом. Як і його майже сучасник Дж. Г. Баллард, біографію якого він писав в останні місяці свого життя, він домігся рідкісної здобутки – його хвалили як у літературному, так і в спекулятивному світі фантастики.

Помер відомий письменник Крістофер Пріст у віці 80 років фото 1

Пріст народився в графстві Чешир у 1943 році і працював над біографією британського письменника-фантаста Балларда до його смерті.

Томаш Хоскінс, редактор Priest у Bloomsbury, сказав: «У нього був унікальний розум, і його спадок – це покоління розумних письменників-фантастів, натхненних його роботами та роботами його сучасників».

У Пріста залишилися дружина Ніна Аллан, прозаїк і критик, і двоє дітей – Саймон і Елізабет.

Теги: книги дружина письменник фільм роман

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