Зеленська повідомила, чи вимикають світло в їхній з президентом оселі

Олена Зеленська: «Світло авжеж зникає. Ми ж живемо в одній енергосистемі»

Перша леді України Олена Зеленська відверто розповіла, чи трапляються в їхньому із президентом домі блекаути. Зеленська підтвердила, що їхня оселя не є винятком і також зазнає відключень електроенергії, поділилася досвідом переживання відключень електроенергії в інтерв’ю «Ми-Україна» вона.



Перша леді розповіла про використання генератора та вечори при свічках з дітьми.

«Світло авжеж зникає. Ми ж живемо в одній енергосистемі. Цього року в мене трішечки легше, тому що працює генератор. Налагодили його роботу, голосно, але це рятує», – зазначила вона.

Перша леді згадала про перші масштабні обстріли енергетичної інфраструктури, коли багато українців змушені були повернутися до життя при свічках. «Тоді ми всі згадали, що таке життя при свічках, то були у нас з дітьми вечори романтичні. Навіть подобалося іноді. Вечеряли при свічках, книжки читали, грали в якісь настільні ігри, коли можна було, лягали спати раніше. Тому так, ми живемо всі в одних і тих самих реаліях. І тому нам всім дуже хочеться, щоб все змінилося знову на нормальне, на нормальне життя, нормальне відчуття життя, щоб діти не боялися, що завтра їхнє життя знову зміниться якимось чином, щоб вони спокійно розвивалися, ходили до школи, навчалися і було світло, коли їм захочеться», – розповіла дружина глави держави.

Раніше Олена Зеленська пояснила, чому погодилася на фотосесію для американського журналу Vogue, яка збурила суспільство через «чоловічу» позу першої леді України та як вона ставиться до закидів про «гламуризацію війни» через подібні фото. Зеленська зазначила, що ця зйомка запам’яталася, отже, рішення погодитися на неї було правильним.

Під час інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ Зеленська зауважила, що перш за все не могла відмовити всесвітньовідомій фотографці Енні Лейбовіц, а українцям, особливо у перші дні війни, потрібно було заявляти про себе на увесь світ, тому фотосесія була ще однією з можливостей привернути уваг до подій в Україні. І це вдалося зробити успішно, визнає Зеленська, адже за майже два роки після неї латиноамериканські медіа все ще задають питання про світлини, зроблені Енні Лейбовіц.