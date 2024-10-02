Трамп випереджає Гарріс в штатах, що вагаються – New York Post

У Північній Кароліні Трамп має перевагу серед виборців над Камалою Гарріс 49% проти 47%





Нові опитування в штатах, що вагаються, показують, що шанси кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа на перемогу зростають. Про це пише New York Post.

За даними видання, опитування Quinnipiac та Emerson, опубліковані 2 жовтня, показують: колишній президент випереджає віце-президента Камалу Гарріс у Північній Кароліні, Джорджії та Аризоні, а у Пенсільванії вони рівні.

Якщо ці показники збережуться, Трамп має 262 голоси виборців. Позиції Гарріс залежатимуть від перемоги у штатах Мічиган та Вісконсін.

Повідомляється, що у Північній Кароліні Трамп має перевагу над Камалою Гарріс 49% проти 47%. Воно забезпечується за рахунок чоловіків та білих виборців без вищої освіти, у цих групах кандидата від Республіканської партії підтримують 59% та 66% відповідно.

Газета зазначила, що найсильнішою демографічною групою, яка підтримує Харріс, є чорношкірі виборці.

При цьому, згідно з опитуванням Emerson, Трамп випереджає Гарріс у співвідношенні 50% до 49% у Північній Кароліні серед 850 ймовірних виборців, опитаних 27 і 28 вересня. Примітно, що 9% тих, хто каже, що проголосує за Гарріс, не схвалюють роботу адміністрації чинного президента США Джо Байдена.

Також у Джорджії колишній президент Трамп лідирує з рахунком 50% проти 44%. А серед 920 опитаних ймовірних виборців штату Арізона Трамп випереджає Гарріс у співвідношенні 50% до 47%.

Нагадаємо, кандидатка в президенти США Камала Гарріс закликала експрезидента Дональда Трампа до повторних дебатів.Варто зазначити, що вже відбулись перші віцепрезидентські дебати між Тімом Волзом та Джей Ді Венсом, і думки розділились.

До слова, багато керівників вищої ланки з Уолл-стріт, центру американського фондового ринку, утримуються від підтримки будь-кого з двох кандидатів на пост президента США, оскільки як Камала Гарріс, так і Дональд Трамп викликають у них великі сумніви.