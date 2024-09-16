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Замах на Трампа: підозрюваному висунуто обвинувачення

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Замах на Трампа: підозрюваному висунуто обвинувачення
15 вересня, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент не постраждав
фото з відкритих джерел

Підозрюваному у ймовірній спробі замаху на Трампа пред'явили два звинувачення, які пов'язані із незаконним володінням зброєю

Федеральні прокурори висунули кримінальні звинувачення 58-річному Раяну Рауту, якого затримали за підозрою в імовірній спробі замаху на 45-го президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє AP.

Поки що підозрюваному пред'явили два звинувачення, які пов'язані із незаконним володінням зброєю. Однак, як зазначає AP, можливі додаткові та більш серйозні звинувачення, оскільки розслідування триває.  

Нагадаємо, учора стало відомо, що поряд із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом стріляли. Зараз він у безпечному місці. New York Post писав, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.

Згодом Трамп відреагував на замах. «Поруч зі мною було чути постріли. Перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви почули це першими: Я в безпеці і здоровий! Ніщо мене не зупинить. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте», – йдеться у його заяві. 

ФБР розцінює стрілянину як можливу спробу замаху на Трампа. Секретна служба США підтвердила, що її агент відкрив вогонь по озброєному підозрюваному в гольф-клубі, де перебував Трамп.

Підозрюваним у ймовірному замаху на Трампа є 58-річний Райан Веслі Рут. Під час арешту в нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, а автомат АК-47 знайшли в кущах поблизу місця інциденту. ЗМІ писали, що Рут у 2022 році вирушив до України, щоб воювати проти Росії у складі «Іноземного легіону». 

Зазначимо, що ця подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.

Раніше чутки про зв'язки з підозрюваним у замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа прокоментував  Інтернаціональний легіон ЗСУ. Американець Райан Веслі Рут, підозрюваний у спробі замаху на експрезидента США Дональда Трампа, не мав жодного стосунку до Інтернаціонального легіону ЗСУ. Про це заявив речник підрозділу. Представник легіону спростував слова Рута про те, що він на волонтерських засадах нібито вербував бійців. 

Теги: прокурор вибори у США Дональд Трамп розслідування Веслі партії США

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