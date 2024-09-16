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Зеленський прокоментував імовірний замах на Трампа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський прокоментував імовірний замах на Трампа
Зеленський висловив підтримку Трампу після ймовірного замаху
фото: Reuters

Зеленський наголосив, політичному насильству немає місця ніде у світі

Президент Володимир Зеленський відреагував на звістку про ймовірну спробу замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа у Флориді.

«Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали», – написав глава Української держави на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter).

Зеленський наголосив, що верховенство права – понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі.

Нагадаємо, учора стало відомо, що поряд із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом стріляли. Зараз він у безпечному місці. New York Post писав, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.

Згодом Трамп відреагував на замах. «Поруч зі мною було чути постріли. Перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви почули це першими: Я в безпеці і здоровий! Ніщо мене не зупинить. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте», – йдеться у його заяві. 

ФБР розцінює стрілянину як можливу спробу замаху на Трампа. Секретна служба США підтвердила, що її агент відкрив вогонь по озброєному підозрюваному в гольф-клубі, де перебував Трамп.

Підозрюваним у ймовірному замаху на Трампа є 58-річний Райан Веслі Рут. Під час арешту в нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, а автомат АК-47 знайшли в кущах поблизу місця інциденту. За даними ЗМІ, Рут у 2022 році вирушив до України, щоб воювати проти Росії у складі «Іноземного легіону». 

Зазначимо, що ця подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський

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