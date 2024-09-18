Трамп анонсував зустріч з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді

Кандидат у президенти США хоче зустрітися із прем'єром Індії

Колишній президент США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що наступного тижня зустрінеться з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це повідомляє Reuters.

Оголошення про майбутню зустріч було зроблено під час передвиборчого заходу у Флінті, штат Мічиган, де Трамп обговорював питання торгівлі між США та Індією.

Однак деталі щодо місця проведення зустрічі він не розкрив.

Нагадаємо, Збройні сили Йорданії збили невідомий безпілотник на кордоні.

До слова, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що підтримує мир в Україні, а також повторив заклик до дипломатії для припинення війни.