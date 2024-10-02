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Дебати кандидатів у віцепрезиденти США: американці розділилися в думках

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Дебати кандидатів у віцепрезиденти США: американці розділилися в думках
Глядачі дебатів, які брали участь в опитуванні, на три пункти частіше були прихильниками Демократичної партії, ніж Республіканської
фото: Reuters

51% опитаних виборців відповіли, що Венс виступив краще, а 49% віддали перевагу Волзу

Виборці, які спостерігали за дебатами кандидатів у віцепрезиденти США Тімом Волзом та Джей Ді Венсом, розділилися в думках щодо того, хто з них краще показав себе. Про це свідчить опитування CNN, проведене SSRS.

51% опитаних виборців відповіли, що Венс виступив краще, а 49% віддали перевагу Волзу. До дебатів ті ж самі виборці віддавали перевагу Волзу як кандидату, від якого вони очікували сильнішого виступу: 54% проти 45%.

Результати опитування відображають думку про дебати лише тих виборців, які їх дивилися, і не є репрезентативними для всіх виборців, які мають право голосу. 

Глядачі дебатів, які брали участь в опитуванні, на три пункти частіше були прихильниками Демократичної партії, ніж Республіканської. Це відмінно від аудиторії двох президентських дебатів, що пройшли раніше: обидва рази аудиторія була трохи більш прихильною до Республіканської партії, ніж потенційний американський електорат загалом.

Також виборці залишилися з більш позитивними думками про обох, кандидатів, причому більшість аудиторії вважає обох чоловіків кваліфікованими для того, щоб обійняти посаду президента у разі потреби.

59% спостерігачів заявили, що позитивно ставляться до Волза, і лише 22% – негативно, що є покращенням для нього у порівнянні з позитивними показниками серед тих самих виборців до дебатів – 46% позитивно, 32% негативно.

Венса після дебатів 41% глядачів оцінили позитивно, а 44% – негативно. Це також є покращенням порівняно з тим, як вони оцінювали його до дебатів – 30% позитивно, 52% негативно.

Нагадаємо, 1 жовтня у Нью-Йорку губернатор Міннесоти Тім Волз і сенатор від Огайо Джей Ді Венс взяли участь у дебатах у кандидати віцепрезидента США.

До слова, під час теледебатів кандидати у віцепрезиденти США Тім Волз та Джей Ді Венс активно обговорили питання зовнішньої політики, зокрема критикували один одного за їхні позиції. Попри це, обидва погодилися, що підтримка союзників є надзвичайно важливою у сучасному світі.

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Теги: дебати США вибори у США

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