Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Дурне запитання»: що Орбан відповів Трампу про перемогу України у війні

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
«Дурне запитання»: що Орбан відповів Трампу про перемогу України у війні
Росія живе війнами, вважає Віктор Орбан та поділився цією думкою з Трампом
Скріншот The White House

Орбан переконаний, що Росію неможливо перемогти за допомогою зброї

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Росію неможливо перемогти у війні, бо вона живе цим. Про це, як пише «Главком», під час пресконференції у Білому домі розповів журналістам президент США Дональд Трамп.

Американський політик, назвавши Віктора Орбана «розумним чоловіком», навів думку угорського прем’єра про перспективи України у війні з Росією.

«Я поставив запитання дуже, дуже розумному чоловіку – Віктору Орбану з Угорщини. Я спитав: «То чи може Україна перемогти Росію?». Він подивився на мене: «Яке дурне запитання», – розповів про свою розмову з європейським «другом Путіна» Дональд Трамп.

Орбан сказав, що Росія – величезна країна, яка перемагає у житті, ведучи війни.

«Вони ведуть війни, ось що вони роблять. Китай перемагає через торгівлю, Росія перемагає через війни», – передав думку Орбана Дональд Трамп. 

«Дурне запитання»: що Орбан відповів Трампу про перемогу України у війні фото 1

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що ЗС РФ нібито могли б взяти Київ за чотири години, якби окупанти поїхали шосе, але, за його словами, російський генерал вирішив рухатися через сільськогосподарські угіддя.

Також «Главком» писав, що український лідер Володимир Зеленський не буде присутнім на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці цієї п'ятниці.

«Він не братиме у них участі», – відповів Трамп журналістам.

Також Трамп заявив, що зможе сказати, чи можна укласти угоду, «ймовірно, протягом перших двох хвилин» своєї зустрічі з Володимиром Путіним, а після зустрічі на Алясці може припинити свою участь у переговорах.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

«Скоординували позиції». Єрмак провів розмову з Рубіо
«Скоординували позиції». Єрмак провів розмову з Рубіо
«Дурне запитання»: що Орбан відповів Трампу про перемогу України у війні
«Дурне запитання»: що Орбан відповів Трампу про перемогу України у війні
Трамп назвав візит Путіна виявом поваги та озвучив очікування від зустрічі
Трамп назвав візит Путіна виявом поваги та озвучив очікування від зустрічі
Будемо змінювати лінію фронту: Трамп заявив про територіальні поступки, які доведеться зробити Україні та РФ
Будемо змінювати лінію фронту: Трамп заявив про територіальні поступки, які доведеться зробити Україні та РФ
«У п'ятницю я їду до Росії». Трамп двічі обмовився під час пресконференції
«У п'ятницю я їду до Росії». Трамп двічі обмовився під час пресконференції
Президент США очікує на різний розвиток подій під час зустрічі з Путіним: подробиці
Президент США очікує на різний розвиток подій під час зустрічі з Путіним: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
39K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
7411
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
2842
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
2157
США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua