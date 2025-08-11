«Дурне запитання»: що Орбан відповів Трампу про перемогу України у війні

Орбан переконаний, що Росію неможливо перемогти за допомогою зброї

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Росію неможливо перемогти у війні, бо вона живе цим. Про це, як пише «Главком», під час пресконференції у Білому домі розповів журналістам президент США Дональд Трамп.

Американський політик, назвавши Віктора Орбана «розумним чоловіком», навів думку угорського прем’єра про перспективи України у війні з Росією.

«Я поставив запитання дуже, дуже розумному чоловіку – Віктору Орбану з Угорщини. Я спитав: «То чи може Україна перемогти Росію?». Він подивився на мене: «Яке дурне запитання», – розповів про свою розмову з європейським «другом Путіна» Дональд Трамп.

Орбан сказав, що Росія – величезна країна, яка перемагає у житті, ведучи війни.

«Вони ведуть війни, ось що вони роблять. Китай перемагає через торгівлю, Росія перемагає через війни», – передав думку Орбана Дональд Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що ЗС РФ нібито могли б взяти Київ за чотири години, якби окупанти поїхали шосе, але, за його словами, російський генерал вирішив рухатися через сільськогосподарські угіддя.

Також «Главком» писав, що український лідер Володимир Зеленський не буде присутнім на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці цієї п'ятниці.

«Він не братиме у них участі», – відповів Трамп журналістам.

Також Трамп заявив, що зможе сказати, чи можна укласти угоду, «ймовірно, протягом перших двох хвилин» своєї зустрічі з Володимиром Путіним, а після зустрічі на Алясці може припинити свою участь у переговорах.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».