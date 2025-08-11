Президент США знайшов цікаве пояснення, чому РФ не взяла Київ за чотири години

Американський лідер заявив, що РФ могла б взяти Київ за чотири години

Президент США Дональд Трамп заявив, що РФ могла б взяти Київ за чотири години, якби окупанти поїхали шосе, але російський генерал вирішив рухатися через сільськогосподарські угіддя. Про це він сказав на пресконференції в Білому домі, передає «Главком».

Трамп припустив: «Я не знаю хто цей генерал, але, знаючи Володимира (Путіна, – «Главком»), його вже немає на світі».

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

Тим часом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з Путіним, готелі Аляски різко підняли ціни. За даними Booking.com, місць там майже не лишилось.