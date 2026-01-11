Головна Світ Політика
Словаччина відмовилася надавати військову допомогу Україні

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Словаччина відмовилася надавати військову допомогу Україні
Фіцо, Пеллегріні та Раші одностайно відкинули військову підтримку України
фото: aktuality.sk

«Словаччина не буде бігати як поранений олень у кризі ЄС», – заявив Фіцо

Словаччина більше не надаватиме військової допомоги Україні. Президент Петер Пеллегріні, прем’єр Роберт Фіцо та голова Національної ради Ріхард Раші підтвердили «єдність у ключових питаннях». Як повідомляє «Главком» із посиланням на aktuality.sk, про це вони заявили під час обіду з нагоди 33-ї річниці незалежності Словаччини.

Фіцо, Пеллегріні та Раші одностайно відкинули військову підтримку України. Тож Словаччина не надсилатиме ані зброю, ані солдатів до України, а також не братиме участі в гарантіях великої позики від ЄС.

Як заявили Фіцо, Пеллегріні та Раші, передусім – «суверенітет Словаччини, а не зовнішні конфлікти».

«Словаччина не буде бігати як поранений олень у кризі ЄС», – заявив Фіцо.

Також лідери закликали коаліцію та опозицію до єдності для захисту інтересів країни в Європі та світі.

Окрім допомоги Україні, очільники Словаччини проявили єдність в засудженні дій США у Венесуелі як порушення міжнародного права.

Раніше міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО. На думку міністра, Україна також матиме проблеми з вступом до Європейського Союзу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що питання вступу України до НАТО належить виключно до компетенції країн-членів Альянсу та самої країни. Про це він повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Також генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що попри офіційно задекларований «незворотний шлях» України до Альянсу, кілька держав-членів на практиці виступають проти її членства. За словами генсека, для позитивного рішення щодо вступу необхідна одностайність усіх союзників, якої наразі немає. Серед країн, що не готові дати свою згоду, Рютте виокремив: Угорщину; Словаччину; Сполучені Штати.

Як відомо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників активізувати свої оборонні зусилля, щоб уникнути війни, розв'язаною Росією, яка може бути «настільки масштабною, як та, яку пережили наші діди та прадіди».

Теги: Словаччина президент суверенітет Роберт Фіцо

