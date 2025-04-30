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Зеленський запросив Карні в Київ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський запросив Карні в Київ
Глава нашої держави подякував Канаді за підтримку
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент України привітав прем’єра Канади з перемогою його партії на виборах

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Марком Карні. Його партія нещодавно перемогла на парламентських виборах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

«Я привітав прем’єр-міністра із цією перемогою, і впевнений, що наші відносини з Канадою будуть і надалі міцними. Зараз Канада головує в «Групі семи». Ми обговорили нашу взаємодію на цьому майданчику, я вдячний за готовність працювати з нами на рівні G7. Дуже цінуємо всю підтримку, яку Канада й канадійці надають Україні, нашій державі, нашим людям», – каже він.

Політики обговорили взаємодію в «Групі семи», а також про запровадження нових санкцій проти Росії.

«Ми говорили з прем’єром про санкції проти Росії – домовилися, що сильні санкції за війну проти агресора й надалі потрібні. Говорили й про ППО для України, про дипломатію та комунікацію з ключовими партнерами», – зазначає Зеленський.

Глава нашої держави запросив Карні відвідати Київ. «Не сумніваюсь, що лідерство Канади в захисті міжнародного права буде й надалі відчуватись», – додав президент.

Крім того, Зеленський повідомив про активну дипломатичну роботу з партнерами. «Ми готуємо зустрічі, готуємо перемовини, які відбудуться найближчим часом. Безпека – це головний пріоритет», – каже український лідер.

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Нагадаємо, Ліберальна партія Канади, очолювана Марком Карні, перемогла на дострокових парламентських виборах.

Політична ситуація в Канаді загострилася наприкінці минулого року. Виборча кампанія відбувалася на тлі торговельної війни зі США, а також заяв Дональд Трампа стосовно можливої анексії Канади. Багаторічний прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо намагався налагодити особисті відносини з Трампом, але постійно наражався на критику. Тому 6 січня подав у відставку з посади голови уряду та лідера правлячої Ліберальної партії.

10 березня новим головою уряду став колишній голова Банку Канади Марк Карні. Він хоч і близький до лібералів, але не був членом партії. Карні під час внутрішньопартійних виборів заявляв, що повністю підтримує позицію уряду Канади – надавати підтримку Україні.

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Теги: Канада Марк Карні Володимир Зеленський вибори

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