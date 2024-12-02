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На парламентських виборах в Ісландії перемогла опозиція: остаточні результати

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На парламентських виборах в Ісландії перемогла опозиція: остаточні результати
Альма Мьоллер, Йоганн Палл Йоганнссон і Кріструн Фростадоттір святкують результати на вечірці Соціал-демократичного альянсу ввечері перед виборами
фото: Eythór Árnason, Iceland Monitor

Загалом на виборах урядові партії Ісландії втратили 18 місць

В Ісландії, у неділю, 1 грудня, відбулися парламентські вибори. Перемогу отримала опозиція. Про це повідомляє Iceland Monitor.

Згідно з остаточними результатами з усіх шести виборчих округів країни, найбільше голосів – 20,8% – набирає Соціал-демократичний альянс. З останніх виборів партія отримала дев'ять місць і 15 депутатів.

Партія Незалежності набирає друге місце за кількістю голосів – 19,4%. Партія втрачає два місця та отримує 14 депутатів.

Партія ліберальних реформ набирає 15,8% голосів. Він отримує шість місць і отримує 11 депутатів.

Далі йде Народна партія з 13,8% голосів. Він отримує чотири місця та отримує 10 депутатів.

Тоді Центристська партія має 12,1% голосів. Він отримує п’ять місць і вісім депутатів.

Прогресивна партія набрала 7,8% голосів. Вона втрачає вісім місць і отримує п’ять депутатів.

Інші партії не набирають депутатів.

Урядові партії втратили 18 місць

Загалом на виборах урядові партії втратили 18 місць.

Рух лівих зелених втратив вісім місць, і тепер вони поза парламентом. Вони набрали 4974 голоси, або 2,3%

Прогресивна партія також втратила вісім місць, але отримала загалом п'ять депутатів, три депутати від виборчих округів і два депутати з вирівнюванням. Сігурдур Інгі Йоганссон, голова партії, потрапив до останньої партії. Партія набрала 16 578 голосів, або 7,8%.

Партія незалежності втратила два місця та отримала 14 депутатів, дванадцять депутатів округу та одного депутата-зрівняльника. Партія отримала 41 143 голоси, або 19,% і є другою за величиною партією в парламенті після Соціал-демократичного альянсу.

Партії, які не отримали представників

«Ліво-зелений рух», м’яко кажучи, провів невдалі вибори, набрав 2,3% голосів, втративши вісім депутатів і тепер не матиме представництва в уряді. Піратська партія втратила шістьох депутатів, набрала 3% голосів і не отримає жодного представництва в уряді.

Соціалістична партія показала себе краще, ніж ці дві партії, набравши 4% голосів, але недостатньо добре, щоб отримати жодного депутата. Демократична партія отримала 1%, а Відповідальна партія – 0%.  

Також 1 грудня, парламентські вибори відбулися у Румунії.  За результатами екзитполів, лідирує Соціал-демократична партія (PSD). Вибори проходять на складному для Румунії тлі. Зарубіжні ЗМІ називають їх «найважливішими за останні 35 років». У виборах взяли участь 39 партій і 19 організацій меншин. 

Раніше Центральна виборча комісія Грузії офіційно оприлюднила підсумки парламентських виборів – перемогла правляча партія «Грузинська мрія». Про це повідомляє «Ехо Кавказу». Варто зазначити, що ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. Протести у Грузії тривають

До слова, Соціал-демократична партія офіційно оголосила Олафа Шольца кандидатом на посаду канцлера ФРН, який поведе партію на вибори, зокрема, через його зважену політику. Про рішення керівництва СДПН оголосила голова партії Саскія Есскен у понеділок у Берліні. На думку керівництва партії, «Шольц є правильною кандидатурою для Німеччини саме в цій ситуації», адже нинішній глава уряду має «досвід і принци» і все робить правильно.

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Теги: вибори Ісландія Демократичний Альянс партії Соціалістична партія опозиція

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