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Правоохоронці звинуватили експрезидента Бразилії у спробі держперевороту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Правоохоронці звинуватили експрезидента Бразилії у спробі держперевороту
фото з відкритих джерел

Болсонару неодноразово заперечував заяви про те, що він намагався залишитися при владі після президентських виборів

Бразильська влада звинуватила колишнього президента країни Жаіра Болсонару та 36 інших осіб в спробі держперевороту у 2022 році після обрання його наступником Луїса Інасіу Лула да Сілви. Про це пише CNN.

У четвер, 21 листопада, Болсонару опинився серед 37 осіб, яким федеральна поліція Бразилії висунула звинувачення в рамках розслідування провалу президентських виборів 2022 року, на яких лідер ультраправих зазнав поразки в переобранні.

За словами поліції, Болсонару «повністю знав» про план перешкодити Лулі та його уряду вступити на посаду після його перемоги на виборах.

Федеральна поліція направила свій звіт про розслідування до Верховного суду в Бразиліа. Тепер генеральний прокурор Бразилії вирішить, підтверджувати звинувачення чи припинити розслідування. У разі підтвердження обвинувачення наступного року очікується суд.

Болсонару неодноразово заперечував заяви про те, що він намагався залишитися при владі після перемоги Лули на президентських виборах у 2022 році. У відповідь на висунутий обвинувальний висновок Болсонару сказав, що він ще не бачив звинувачення та «чекатиме на адвоката».

«Це, очевидно, піде до генпрокуратури. Боротьба починається біля генпрокуратури. Я не можу нічого очікувати від команди, яка використовує креативність, щоб засудити мене», – написав він у Х.

Серед обвинувачених кілька відомих імен, включаючи колишніх помічників, політиків з уряду Болсонару, і кількох генералів у відставці, у тому числі Вальтера Брага Нетто, колишнього міністра оборони, та Аугусто Елено, колишнього начальника безпеки президента. Також звинувачено Фернандо Серімедо, політичного консультанта правого президента Аргентини Хав'єра Мілеї.

Звинувачення було висунуто через кілька днів після того, як бразильська поліція заарештувала п'ятьох осіб, у тому числі колишнього радника Болсонару, у зв'язку з тим самим розслідуванням. Передбачувані змовники планували вбивство віце-президента Лули Джеральдо Алькміна та судді Верховного суду Александра де Мораеса, йдеться в постанові Верховного суду про арешт.

Нагадаємо, у Бразилії 31 жовтня 2022 року завершилися вибори президента. Перемогу здобув колишній глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Повідомлялося, що Болсонару оскаржив результати виборів президента у Бразилії. Зазначалося, що команда Болсонару вказує на нібито виявлені «ознаки невиправних неполадок» у деяких машинах для прийому бюлетенів під час другого туру виборів.

Тоді ж після оголошення результатів виборів у бразильському Ріо-де-Жанейро спалахнули протести.

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Теги: президент Бразилія поліція суд держпереворот

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