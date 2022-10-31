Бразилія обрала нового президента

Колишній президент Луїс Інасіу Лула переміг на виборах у Бразилії

Перемогу здобув колишній президент Луїс Інасіо Лула

У Бразилії 31 жовтня завершилися вибори президента. Перемогу здобув колишній глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва. Про це повідомляє The Guardian.

У другому турі його підтримали 50,8% громадян. Він обійшов свого конкурента Жаіра Болсонару, що набрав 49,1%.

В абсолютних числах різниця склала понад два мільйони голосів при явці близько 80%.

Переможець виборів пообіцяв зокрема боротися зі знищенням тропічних лісів Амазонки, які зараз досягли апогею за 15 років. А також хоче зробити Бразилію лідером глобальних кліматичних переговорів.

Лула да Сілва керував Бразилією з 2003 до 2011 року. У 2018 році його було засуджено за корупцію, що не дозволило йому балотуватися на новий термін. У березні минулого року вирок скасували.