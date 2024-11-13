Спроба держперевороту напередодні виборів: поліція Киргизстану проводить арешти

Серед затриманих – кілька іноземців й колишній заступник генерального прокурора країни

Поліція Киргизстану затримала сімох осіб, яких підозрюють у спробі організації державного перевороту. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву МВС Киргизстану.

Зазначається, що підозрювані мали намір використати спортивні поєдинки й інші змагання у столиці країни для організації масових заворушень. “Прикриваючись національними спортивними подіями, вони хотіли спонукати до насильства, робити неконституційні заклики й дестабілізувати ситуацію, аби в подальшому насильницьки захопити владу 17 листопада”, - йдеться у заяві МВС Киргизстану.

Повідомляється, що серед затриманих було кілька іноземців й колишній заступник генерального прокурора країни.

«За словами правоохоронців, влада конфіскувала зброю та боєприпаси у вірогідних організаторів заворушень, в також тисячу пляшок горілки, «щоб споїти натовп», 2 тис. пляшок води, тонну рису й коня, призначеного на забій», – стверджує Reuters.

Агентство додає, що 17 листопада у кількох регіонах країни мають відбутися місцеві вибори.

Нагадаємо, влада Киргизстану вирішила змінити державний гімн, заявив речник парламенту країни Нурланбек Шакієв під час заходу з нагоди 65-річчя відкриття Торгово-промислової палати, його слова наводить Vesti.kg. Також він згадав курйозну історію, коли птахів нібито злякав гімн Киргизстану.