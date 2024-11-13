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Спроба держперевороту напередодні виборів: поліція Киргизстану проводить арешти

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Спроба держперевороту напередодні виборів: поліція Киргизстану проводить арешти
17 листопада у кількох регіонах Киргизстану мають відбутися місцеві вибори
фото: armenpress.am

Серед затриманих – кілька іноземців й колишній заступник генерального прокурора країни

Поліція Киргизстану затримала сімох осіб, яких підозрюють у спробі організації державного перевороту. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву МВС Киргизстану. 

Зазначається, що підозрювані мали намір використати спортивні поєдинки й інші змагання у столиці країни для організації масових заворушень. “Прикриваючись національними спортивними подіями, вони хотіли спонукати до насильства, робити неконституційні заклики й дестабілізувати ситуацію, аби в подальшому насильницьки захопити владу 17 листопада”, - йдеться у заяві МВС Киргизстану. 

Повідомляється, що серед затриманих було кілька іноземців й колишній заступник генерального прокурора країни.

«За словами правоохоронців, влада конфіскувала зброю та боєприпаси у вірогідних організаторів заворушень, в також тисячу пляшок горілки, «щоб споїти натовп», 2 тис. пляшок води, тонну рису й коня, призначеного на забій», – стверджує Reuters. 

Агентство додає, що 17 листопада у кількох регіонах країни мають відбутися місцеві вибори.

Нагадаємо, влада Киргизстану вирішила змінити державний гімн, заявив речник парламенту країни Нурланбек Шакієв під час заходу з нагоди 65-річчя відкриття Торгово-промислової палати, його слова наводить Vesti.kg. Також він згадав курйозну історію, коли птахів нібито злякав гімн Киргизстану.

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Теги: вибори прокурор Киргизстан боєприпаси влада держпереворот

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