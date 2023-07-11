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Експрем’єр Британії Джонсон увосьме став татусем (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Експрем’єр Британії Джонсон увосьме став татусем (фото)
Новонароджений є третьою спільною дитиною Джонсонів та восьмим нащадком для 59-річного політика
фото: Керрі Джонсон / Instagram

Малюк з'явився на світ 5-го липня

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та його дружина Керрі ще раз стали батьками, у них народився хлопчик, який є третьою спільною дитиною та восьмим нащадком для 59-річного політика. Радісну новину Керрі повідомила в Instagram.

Малюк з'явився на світ 5-го липня. Однак батьки досі були не готові поділитися своїм щастям із широким загалом.

«Тиждень Френкі. Ласкаво просимо у світ, Френку Альфреде Одіссею Джонсоне, який народився 5-го липня о 9:15 ранку. (Вгадайте, котре з імен вибрав мій чоловік?!)», – написала Джонсон.

Експрем’єр Британії Джонсон увосьме став татусем (фото) фото 1
Експрем’єр Британії Джонсон увосьме став татусем (фото) фото 2

Судячи з допису, хлопчик отримав три імені.

«Люблю кожну хвилину сонної маленької бульбашки. Бачити, як двоє моїх старших приймають нового братика з такою радістю та захватом – це найдивовижніша річ, яку лиш можна побачити. Ми всі зачаровані», – пише дружина Джонсона.

Експрем’єр Британії Джонсон увосьме став татусем (фото) фото 3
Експрем’єр Британії Джонсон увосьме став татусем (фото) фото 4

35-річна Керрі подякувала медичному персоналові лікарні, де народився маленький Френк.

Нагадаємо, Джонсони, які одружилися в 2021-му, вже виховують трирічного сина Вілфреда і півторарічну доньку Ромі.

Теги: Борис Джонсон син дитина

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