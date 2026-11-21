Президент підкреслив, що російські спроби закріпити за собою окуповані українські землі не мають міжнародного визнання

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Керченський міст, який сполучає Росію з тимчасово окупованим Кримом, не залишиться. Глава держави назвав переправу законною ціллю України та пояснив, чому українські військові завдають по ній ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю телеканалу NBC News.

«Путін має зрозуміти, що цей міст не залишиться», – сказав Зеленський у розмові з журналістом Річардом Енгелем.

Президент пояснив, що Росія протягом усієї війни атакує українську інфраструктуру, зокрема мости та залізничні об'єкти. За його словами, від початку 2026 року російські війська цілеспрямовано руйнують транспортну інфраструктуру України, тому українська сторона змушена відповідати.

Зеленський наголосив, що Росія не дотримується жодних правил навіть під час війни, зокрема правил ведення бойових дій. Україна ж намагається діяти в їхніх межах.

«Вони атакували кілька наших об’єктів, і, звісно, ми мали відповісти. І, звісно, ми відповіли по Керченському мосту. Це наша абсолютно законна ціль, адже вони окупували Крим – наш Крим», – заявив президент.

Він нагадав, що Росія захопила український півострів у 2014 році, а згодом побудувала переправу через Керченську протоку та оголосила її частиною своєї території. Зеленський підкреслив, що російські спроби закріпити за собою окуповані українські землі не мають міжнародного визнання.

Глава держави також пояснив, що удари по російських об'єктах спрямовані на обмеження можливостей противника, а не на атаки проти цивільного населення.

Володимир Зеленський під час інтерв’ю журналісту NBC News Річарду Енгелю фото: кадр із відео NBC News

Чому Керченський міст важливий для Росії

Керченський міст – автомобільна та залізнична переправа завдовжки близько 19 км через Керченську протоку. Вона з'єднує окупований Крим із Краснодарським краєм Росії. Споруда має важливе значення для забезпечення військових угруповань РФ на півострові та перевезення цивільних вантажів. Про це повідомляє Associated Press.

Будівництво розпочалося у 2016 році, після незаконної окупації Криму Росією. Автомобільну частину відкрили 15 травня 2018 року. На церемонії був присутній Володимир Путін, який особисто проїхав мостом за кермом вантажівки. Залізничне сполучення запустили у грудні 2019 року.

Для Кремля переправа стала не лише транспортним маршрутом, а й символом російського контролю над українським півостровом. Європейський союз не визнав її будівництво законним. У липні 2018 року Рада ЄС запровадила санкції проти шести компаній, причетних до спорудження мосту. У своєму рішенні європейська інституція зазначила, що будівництво переправи сприяло закріпленню російського контролю над незаконно анексованим Кримом.

Україна неодноразово атакувала переправу

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Керченський міст кілька разів ставав ціллю українських операцій.

8 жовтня 2022 року на переправі стався вибух, який пошкодив автомобільну та залізничну частини. Рух тимчасово зупинили. У липні 2023 року Служба безпеки України офіційно підтвердила свою причетність до тієї операції.

17 липня 2023 року по мосту вдарили морські безпілотники. Внаслідок атаки було пошкоджено автомобільну частину споруди.

У листопаді 2026 року Сили оборони України провели нову масштабну операцію. За словами Зеленського, вона складалася із семи етапів і тривала кілька тижнів.

Під час останньої операції українські військові спочатку послаблювали російську протиповітряну оборону, виводили з ладу радари та засоби радіоелектронної боротьби. Після цього завдали основного удару по переправі. За інформацією українського Генерального штабу, обвалилася арка та частина автомобільного полотна, а залізнична ділянка зазнала пошкоджень.

Видання Associated Press повідомляло, що після ударів автомобільне сполучення мостом було перерване, тоді як залізнична частина залишалася пошкодженою. Російська сторона заявляла про відновлення руху поїздів.

Раніше Зеленський також розкрив деталі семиетапної операції Сил оборони України проти Керченського мосту.

Нагадаємо, після українських ударів по Керченському мосту президент США Дональд Трамп розповів про реакцію Володимира Путіна. За словами американського лідера, очільник Кремля був надзвичайно розлючений атакою.