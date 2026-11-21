Значна частина світового ядерного потенціалу може бути застосована у відносно короткий термін

У світі наприкінці 2026 року налічується близько 12,2 тис. ядерних боєголовок, із яких приблизно 2450 очікують демонтажу. Росія та США зберігають найбільші арсенали, а понад 2 тис. боєголовок перебувають у стані підвищеної готовності. Про це йдеться в новій доповіді Наукової консультативної групи ООН, підготовленій на основі оцінок Федерації американських науковців (FAS), пише «Главком».

Де зосереджена ядерна зброя

За оцінками SIPRI, станом на січень 2026 року найбільші ядерні арсенали мають Росія та США. На дві держави припадає 10 462 боєголовки із загальносвітових 12 187. Це майже 86% усіх ядерних боєголовок.

До переліку дев'яти держав, які володіють ядерною зброєю, також входять Китай, Франція, Велика Британія, Індія, Пакистан, Ізраїль та Північна Корея.

Ядерні арсенали дев'яти держав. Загальна кількість боєголовок за оцінками SIPRI на січень 2026 року.

Рейтинг країн:

Росія – 5420;

США – 5042;

Китай – 620;

Франція – 370;

Велика Британія – 225;

Індія – 190;

Пакистан – 170;

Ізраїль – 90;

Північна Корея – 60.

Важливо, що ці цифри охоплюють не лише зброю, яка перебуває на озброєнні та може бути використана. До загального арсеналу входять також списані боєголовки, які ще не демонтували. Саме тому загальна кількість відрізняється від військових запасів.

Скільки боєголовок готові до застосування

Із 12 187 боєголовок приблизно 9745 перебувають у військових запасах і потенційно можуть бути використані. Решта 2442 – списана зброя, яка очікує на демонтаж.

Із боєголовок у військових запасах 4012 уже розгорнуті на ракетах і літаках або розміщені на базах оперативних сил. Інші 5733 перебувають у центральних сховищах.

За кількістю розгорнутих боєголовок також лідирують Росія та США. У російському арсеналі налічується 1796 таких одиниць, в американському – 1770. Франція має 280 розгорнутих боєголовок, Велика Британія – 120. Китай – 34, Індія – 12.

Розподіл усіх світових ядерних боєголовок за статусом: 4012 розгорнутих, 5733 нерозгорнутих у військових запасах та 2442 списані, які очікують демонтажу.

Особливу увагу аналітики приділяють зброї, яка перебуває у стані підвищеної оперативної готовності. За оцінками SIPRI, від 2100 до 2200 розгорнутих боєголовок перебувають у такому стані на балістичних ракетах. Переважна більшість належить Росії та США, менша кількість – Франції та Великій Британії. Китай та Індія також можуть час від часу розміщувати невелику кількість боєголовок на ракетах у мирний час.

Йдеться про зброю, яку можуть застосувати у відносно короткий термін. Водночас розгорнута боєголовка та боєголовка у стані підвищеної готовності – не тотожні категорії.

Понад 2 тис. ядерних боєголовок перебувають у стані підвищеної оперативної готовності. Показати діапазон 2100–2200 та зазначити, що основна частина належить Росії та США, менша – Франції та Великій Британії.

Китай нарощує арсенал швидше за інших

Окрему увагу SIPRI приділяє Китаю. Його ядерний арсенал збільшився приблизно з 600 боєголовок у січні 2025 року до 620 на початку 2026-го. За оцінками інституту, Пекін нарощує ядерний потенціал швидше за будь-яку іншу державу.

До січня 2026 року Китай розмістив сотні ракет у трьох великих районах шахтного базування на півночі країни. Також тривало будівництво ще 30 шахт у трьох гірських районах на сході.

За оцінками аналітиків, залежно від структури майбутніх ядерних сил Китай до кінця десятиліття може мати не менше міжконтинентальних балістичних ракет, ніж Росія або США. Навіть якщо його арсенал перевищить 1000 боєголовок до 2030 року, це становитиме лише близько чверті нинішніх запасів кожної з двох найбільших ядерних держав.

Чому Ізраїль є у списку ядерних держав

На карті SIPRI позначений і Ізраїль, хоча його влада офіційно не визнає наявності ядерної зброї. Країна дотримується політики ядерної невизначеності – не підтверджує і не заперечує володіння такими озброєннями.

Міжнародні дослідницькі організації оцінюють ізраїльський арсенал приблизно у 90 боєголовок. Ця цифра є експертною оцінкою, а не офіційно підтвердженими даними ізраїльського уряду.

У 2025 році Ізраїль також посилив будівельні роботи на новому об'єкті поблизу Центру ядерних досліджень у Негеві біля Дімони. SIPRI припускає, що роботи можуть бути пов'язані з ядерною програмою країни.

Індія та Пакистан: різниця у статусі боєголовок

Ще одна деталь, на яку звертає увагу інфографіка, – різний статус ядерної зброї Індії та Пакистану.

За оцінками SIPRI, Індія має близько 190 боєголовок, із яких 12 вважаються розгорнутими. Пакистан володіє приблизно 170 боєголовками, але розгорнутих у цій оцінці не зафіксовано.

Водночас SIPRI застерігає, що оцінки щодо розгорнутих боєголовок Індії та Китаю мають значну невизначеність. Відсутність розгорнутої зброї в конкретній категорії не свідчить про відсутність у країни можливості завдати ядерного удару.

Світ наближається до нової ядерної гонки

SIPRI звертає увагу на суперечливу тенденцію: загальна кількість ядерної зброї у світі поки скорочується, але темпи зменшення запасів сповільнюються. Це відбувається переважно завдяки демонтажу старих списаних боєголовок Росії та США.

Водночас кількість зброї у військових запасах зростає. Паралельно дев'ять ядерних держав продовжують модернізацію своїх арсеналів, розробляють нові засоби доставки та вдосконалюють системи управління.

У березні 2026 року президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що наказав збільшити кількість боєголовок у французькому ядерному арсеналі. Париж також вирішив більше не оприлюднювати точні дані про його розмір.

Ще одним чинником ризику стало припинення дії російсько-американського договору СНО-3 у лютому 2026 року. Угода обмежувала стратегічні наступальні озброєння двох найбільших ядерних держав. Після її завершення невизначеність щодо подальшого розвитку їхніх ядерних сил посилилася.

Нагадаємо, у вересні 2026 року «Главком» повідомляв, що Росія четвертий рік поспіль збільшує кількість розгорнутих ядерних боєголовок. За оцінками SIPRI, станом на початок 2026 року їхня кількість становила 1796 одиниць – найвищий показник із 2017 року.