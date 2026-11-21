Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска найняла п'ятьох досвідчених лобістів із політичними зв'язками в Демократичній партії США. Це сталося напередодні переходу контролю над обома палатами Конгресу до демократів, які готують перевірки бізнесу підприємця та його відносин з адміністрацією президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

Кого SpaceX залучила до лобістської команди

За даними Fox News, SpaceX залучила п'ятьох представників вашингтонської компанії Mehlman Consulting. Ця фірма спеціалізується на взаємодії з органами влади та співпрацює з обома політичними партіями США. Кілька її нових представників SpaceX мають тісні зв'язки з демократами та колишніми американськими адміністраціями.

Серед залучених фахівців:

колишній заступник керівника апарату сенаторки Марії Кантвелл, яка, як очікується, очолить комітет Сенату з питань торгівлі після зміни більшості;

колишній помічник віцепрезидента США Ела Гора;

інші колишні високопосадовці та співробітники Демократичної партії.

За інформацією видання, дата набуття чинності нових лобістських реєстрацій – 1 жовтня 2026 року. Це було ще до проміжних виборів, на яких демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу.

Водночас SpaceX і Mehlman Consulting не відповіли на запити Fox News щодо залучення нових представників.

Кадрове посилення відбувається на тлі підготовки демократів до посилення контролю над бізнесом Маска. Законодавці вже окреслили кілька напрямків майбутніх перевірок.

Що демократи хочуть розслідувати

У центрі уваги опиняться відносини компаній мільярдера з американським урядом. Зокрема, законодавці планують з'ясувати:

чи обмежувала SpaceX супутниковий зв'язок, який використовують українські військові;

чи не став Пентагон надмірно залежним від послуг і технологій компанії;

чи не виник конфлікт інтересів через ділові відносини Маска з адміністрацією Дональда Трампа.

Особливе значення для України має питання роботи Starshield – військової супутникової системи SpaceX, створеної на основі технологій Starlink. Українські військові використовують її, зокрема, для управління розвідувальними безпілотниками та перехоплення російських дронів.

12 листопада президент Володимир Зеленський повідомив про повторні перебої в роботі Starshield. За його словами, українські військові зафіксували системні обмеження швидкості до 161 км/год на всій лінії фронту та тимчасово окупованих територіях. Це ускладнило застосування дронів-перехоплювачів проти російських реактивних безпілотників.

У SpaceX заперечили запровадження нових обмежень. У коментарі Axios компанія заявила, що жодних змін у роботі системи не було. Українська сторона звернулася до американської влади та SpaceX по пояснення.

Сенатори вимагають від Маска зберегти документи

Підготовка до парламентських перевірок уже перейшла в практичну площину. 13 листопада сенатори-демократи Джин Шахін і Кріс Кунс надіслали Ілону Маску офіційний лист із вимогою зберегти документи та електронне листування, пов'язані з обмеженнями доступу України до Starlink і Starshield.

Законодавці хочуть отримати інформацію про:

контракти SpaceX з американським урядом щодо супутникового зв'язку в Україні;

технічні журнали, зміни налаштувань системи та обмеження швидкості;

листування Маска з представниками Білого дому, Пентагону та керівництвом SpaceX;

осіб, які ухвалювали рішення про запровадження або скасування обмежень;

оцінки можливого впливу перебоїв на українську протиповітряну оборону.

Сенатори встановили дедлайн до 30 листопада 2026 року. До цієї дати Маск має письмово підтвердити, що компанія вжила заходів для збереження відповідних матеріалів, а також надати відповіді на запитання законодавців.

У листі Шахін і Кунс наголосили, що критично важливі для національної безпеки системи зв'язку не можуть залежати від непрозорих рішень приватної компанії без належного державного контролю. Вони також вказали на ризики для української оборони та американського персоналу.

Варто зазначити, що вимога зберегти документи є частиною парламентського нагляду, а не судовим наказом. Сенатори пояснили, що збирають інформацію для оцінки чинних контрактів і можливих законодавчих змін.

Лобістів залучила також Palantir

SpaceX – не єдина технологічна компанія, яка посилює контакти з представниками Демократичної партії. За інформацією Fox News, лобістів із відповідними політичними зв'язками також найняла компанія Palantir.

Вона розробляє програмне забезпечення для інтеграції та аналізу великих масивів даних, зокрема із застосуванням штучного інтелекту. Її платформами користуються державні установи, військові структури та приватний бізнес.

Діяльність Palantir також викликала претензії демократів. Зокрема, компанію критикували через співпрацю з американськими державними структурами та використання її технологій у сфері безпеки.

Залучення лобістів обома компаніями відбувається напередодні зміни політичного балансу у Вашингтоні. Після початку роботи нового складу Конгресу в січні 2027 року демократи отримають можливість активніше визначати порядок денний парламентських комітетів і проводити перевірки діяльності урядових структур та їхніх підрядників.

Нагадаємо, 5 листопада «Главком» із посиланням на CNN повідомляв, що демократи готують масштабне розслідування щодо Ілона Маска через обмеження роботи Starshield в Україні. Тоді американські законодавці вже вимагали зберегти документи, які стосуються функціонування супутникової системи та рішень щодо доступу до неї українських військових.