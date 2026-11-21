Під час масованої російської атаки на Україну в ніч проти 20 листопада польські військові відстежували 11 повітряних об'єктів, які могли порушити повітряний простір країни. Три з них перетнули кордон: дві ракети та, ймовірно, реактивний безпілотник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерства оборони Польщі та видання Radio Zet.

Скільки російських об'єктів загрожували Польщі

Оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал Іренеуш Новак під час пресконференції 20 листопада розповів, що військові відстежували 11 повітряних об'єктів, які становили потенційну загрозу для польського повітряного простору. Фактично державний кордон перетнули три з них.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що на території країни впали два російські ракети та, найімовірніше, реактивний безпілотник. Одну з ракет ідентифікували як крилату Х-101. Тип другого боєприпасу остаточно не встановили.

Уламки повітряних об'єктів виявили у трьох населених пунктах:

Новий Липовець у Люблінському воєводстві;

Рудник-над-Саном у Підкарпатському воєводстві;

Молодиць у Підкарпатському воєводстві.

За попередніми даними польської влади, внаслідок падіння об'єктів ніхто не постраждав.

Чому польські військові не збили ракети

Польські та союзницькі винищувачі перебували в повітрі під час російської атаки. До реагування залучили польські F-16 і шведські Gripen. Їх підтримували нідерландський літак-заправник та літак дальнього радіолокаційного виявлення.

Водночас польські військові не застосовували зброю проти об'єктів, які порушили повітряний простір. За словами генерала Новака, для відкриття вогню не були виконані всі необхідні умови.

Шведські пілоти намагалися перехопити об'єкт, який попередньо ідентифікували як ракету Х-101. Однак через складні погодні умови льотчик не зміг підтвердити тип цілі візуально та за допомогою оптико-електронних систем.

Наземні системи протиповітряної оборони Польщі також перевели у стан підвищеної готовності. Зокрема, активували комплекси Patriot поблизу аеропорту Жешув-Ясьонка та міста Свідник.

Російські об'єкти могли летіти до військового полігону

Окрему увагу польських військових привернула можлива траєкторія руху російських об'єктів. За інформацією журналіста-розслідувача Radio ZET Маріуша Гєршевського, щонайменше два з них могли прямувати в напрямку полігону в Новій Дембі.

Там проходять міжнародні військові навчання «Коаліція-2026», у яких беруть участь військовослужбовці 11 країн. За даними Radio ZET, загальна кількість учасників становить близько 5 тис. осіб. Серед країн-учасниць – Польща, Бельгія, Естонія, Франція, Іспанія, Нідерланди, Литва, Німеччина, Швеція, Туреччина та Велика Британія.

Польські військові серйозно розглядають версію, що російські об'єкти могли становити загрозу для цих навчань.

Співрозмовники Radio ZET також припускають, що на зміну траєкторії польоту об'єктів могли вплинути військові системи радіоелектронного придушення НАТО, розміщені поблизу аеропорту Жешув-Ясьонка. За цією версією, втручання систем могло призвести до падіння об'єктів.

Водночас польське військове командування публічно не підтвердило ані можливого маршруту до полігону, ані впливу систем радіоелектронного придушення. Ці обставини залишаються предметом перевірки.

Туск назвав інцидент навмисною провокацією Росії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що російське походження об'єктів, які впали на території країни, не викликає сумнівів. Він також припустив, що порушення повітряного простору могло бути навмисною провокацією Москви.

За словами глави польського уряду, збіг інциденту з проведенням міжнародних військових навчань поблизу Нової Демби навряд чи є випадковим.

«Маємо справу з навмисною провокацією Росії», – заявив Туск, коментуючи результати попередньої оцінки ситуації.

Польський прем'єр провів переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та європейськими лідерами. Варшава також планує обговорити з союзниками додаткові заходи для посилення безпеки східного флангу Альянсу.

Польща просить НАТО посилити оборону

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що звернеться до керівництва НАТО з проханням надати додаткові сили та ресурси для операції Eastern Sentry. Її мета – посилення безпеки східного флангу Альянсу.

Польська сторона зацікавлена в додаткових літаках дальнього радіолокаційного виявлення та винищувачах союзників. Також Варшава хоче посилити можливості розвідки й спостереження.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте засудив порушення польського повітряного простору та висловив солідарність із Варшавою. Він назвав інцидент небезпечним.

Нагадаємо, 20 листопада під час масованої російської атаки на Україну польські служби виявили уламки двох ракет та реактивного безпілотника. Один із боєприпасів упав неподалік полігону в Новій Дембі, де проходять міжнародні військові навчання.