Данія посилює обмеження проти громадян Росії після того, як її спецслужби викрили підготовку замаху на вбивство американо-українського громадянина. Копенгаген планує припинити видачу росіянам усіх віз, які не є необхідними, та домагатиметься обмеження їхньої дії територією країни видачі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен.

Про нові заходи глава данського уряду оголосила 20 листопада. За її словами, країна не збирається поступатися російському тиску, а разом із союзниками посилюватиме підтримку України та санкції проти Москви.

«Наша відповідь чітка, виважена та рішуча. Ми не дозволимо себе залякати», – заявила Фредеріксен.

Окремо прем'єрка наголосила на необхідності посилення роботи данської поліції та Служби безпеки і розвідки (PET), щоб протидіяти загрозам з боку Росії.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен також повідомив про рішення вислати російського військового аташе. Дипломат повинен залишити країну протягом семи днів.

За інформацією Anadolu Agency, данський уряд має намір обговорити візові обмеження з іншими країнами Шенгенської зони. Расмуссен окремо згадав Францію, яка видає значну кількість віз громадянам Росії.

Що відомо про замах, який викрили данські спецслужби

20 листопада PET оприлюднила подробиці справи про підготовку вбивства американо-українського громадянина на території Данії. За оцінкою розвідки, за організацією нападу стояли російські спецслужби, а виконати його мали особи, пов'язані із забороненим угрупованням Loyal to Familia (LTF).

Спробу вбивства вдалося зірвати 25 вересня 2026 року. Напад планували здійснити під час концерту на майданчику в районі Шарлоттенлунда, на північ від Копенгагена.

Того дня правоохоронці зупинили автомобіль із трьома чоловіками поблизу місця проведення заходу. У машині знайшли дві пістолети та ножі. Пізніше затримали ще одного чоловіка. Концерт скасували.

За даними поліції, двом фігурантам справи висунули підозри у замаху на вбивство та допомозі іноземній розвідувальній службі в діяльності на території Данії. Суд продовжив їхнє тримання під вартою з урахуванням нових обвинувачень. Обидва заперечують провину, повідомляє Reuters.

Данська розвідка вважає, що ця справа свідчить про готовність російських спецслужб використовувати місцеві кримінальні угруповання для проведення операцій у Європі. Водночас конкретну роль затриманих та обставини вербування ще має встановити слідство.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Данія вирішила вислати російського військового аташе після викриття підготовки замаху. Також видання писало, що російські спецслужби, за оцінкою данської розвідки, готували вбивство українського репера та блогера Kyivstoner.