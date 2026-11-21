Українські протимінні кораблі під час військово-морських навчань Sea Breeze 2026

Норвегія та Велика Британія спільно профінансують будівництво двох швидкісних бойових катерів для України. Вартість програми перевищить £100 млн, а витрати країни розподілять порівну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уряд Великої Британії та уряд Норвегії.

Якими будуть нові бойові катери

Кожне судно матиме довжину 30 м. Їх побудують у Великій Британії, а оснащення постачатимуть європейські виробники. Катери отримають сучасні системи:

протиповітряної оборони;

ракетного озброєння;

самозахисту.

За заявою британського уряду, нові судна матимуть бойові можливості, подібні до фрегатів, але обійдуться значно дешевше. Вони зможуть виконувати ударні завдання та забезпечувати протиповітряний захист. Очікується, що катери посилять можливості українського флоту й підвищать його живучість у Чорному морі.

Одним із завдань нових суден стане захист українського морського коридору, яким експортують зерно та іншу продукцію. Безпека цього маршруту має значення не лише для української економіки, а й для міжнародної продовольчої безпеки.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що спільна ініціатива допоможе Україні захищатися від атак, підтримувати економіку та забезпечувати експорт зерна через Чорне море. За його словами, Норвегія й надалі підтримуватиме Україну в боротьбі за свободу.

Програму фінансуватимуть через Коаліцію морських спроможностей, яку спільно очолюють Велика Британія та Норвегія. Кожна країна оплатить половину вартості проєкту. У норвезькому уряді оцінюють його більш ніж в 1 млрд норвезьких крон.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стритінг, коментуючи домовленість, назвав Україну передовою лінією свободи для всіх. Він наголосив, що Лондон підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно.

«Ці нові швидкісні бойові катери посилять оборону України в Чорному морі, допоможуть захистити важливі торговельні маршрути та стримувати російську агресію. Це важливо для безпеки не лише України, а й усього НАТО», – заявив Стритінг.

Один із прототипів моделі ракетного катера P50-U для українського флоту від британської компанії Babcock фото: Babcock

Британський уряд поки не назвав виробника катерів, їхню конкретну модель і строки передання Україні. Водночас зазначив, що нові судна стануть частиною довгострокової морської безпеки України й після завершення нинішньої війни.

Один із прототипів моделі ракетного катера P50-U для українського флоту від британської компанії Babcock фото: Babcock

Яку морську допомогу Україна вже отримала

Велику Британію та Норвегію об'єднує з Україною Коаліція морських спроможностей, створена в грудні 2023 року. До неї, крім трьох країн-засновниць, долучилися ще 18 держав. Партнери допомагають українському флоту з кораблями, катерами, обладнанням, озброєнням, підготовкою екіпажів та розвитком інфраструктури.

Серед переданих Україні суден – п'ять протимінних кораблів: «Черкаси», «Чернігів», «Маріуполь», «Мелітополь» і «Генічеськ». Вони базуються у британському Портсмуті, де українські екіпажі проходять підготовку. Кораблі мають допомагати очищати українські морські шляхи від мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Українські протимінні кораблі, які базуються у британському Портсмуті фото: Royal Navy

У липні 2026 року президент Володимир Зеленський відвідав військово-морську базу в Портсмуті. За інформацією Королівського військово-морського флоту Великої Британії, за три роки понад 200 українських моряків пройшли підготовку для роботи на п'яти протимінних кораблях.

Українські протимінні кораблі, які базуються у британському Портсмуті фото: Royal Navy

Український морський коридор перевіз 200 млн тонн вантажів

Значення нової допомоги особливо помітне на тлі обсягів українського морського експорту. За даними уряду Норвегії, від початку роботи морського коридору у вересні 2023 року ним перевезли 200 млн тонн вантажів. Понад половину цього обсягу становило зерно.

Морський коридор став одним із ключових маршрутів українського експорту після того, як Росія вийшла із Чорноморської зернової ініціативи та відновила атаки на портову інфраструктуру. Захист судноплавства дає змогу Україні продовжувати постачання аграрної продукції на світові ринки.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Велика Британія оголосила про виділення £240 млн на посилення української протиповітряної оборони. Пакет передбачає постачання понад 1000 ракет малої дальності та більш ніж десятка радіолокаційних станцій.

До слова, українські морські порти залишаються важливим каналом експорту. Як пояснював «Главкому» керівник Асоціації портів України Дмитро Барінов, одне вантажне судно місткістю 200 тис. тонн може замінити приблизно 10 тис. вантажівок.