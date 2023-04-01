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Експрезидент Косова постане перед судом у Гаазі за воєнні злочини

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Експрезидент Косова постане перед судом у Гаазі за воєнні злочини
Суд над Тачі розпочнеться 3 квітня
фото з відкритих джерел

Суд висунув проти Хашіма Тачі десять обвинувачень у вчиненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності

Колишній командувач повстанцями та експрезидент Косова Хашім Тачі у понеділок, 3 квітня, постане перед міжнародним судом за обвинуваченнями у вчиненні воєнних злочинів. Про це повідомляє Reuters.

У 1998-1999 р.р. Тачі очолював заколот проти сербського правління, який врешті призвів до проголошення незалежності Косова. На батьківщині він вважається героєм війни.

«Спеціальний косовський суд, створений у Гаазі, у листопаді 2020-го року висунув проти Тачі 10 обвинувачень у вчиненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності, серед яких: переслідування, вбивство, тортури та примусове зникнення людей», - йдеться у матеріалі.

54-річний Тачі пішов у відставку незабаром після оприлюднення обвинувачень та був доправлений до центру утримання в Гаазі. Проти трьох його колишніх найближчих прибічників, в тому числі двох ексспікерів парламенту, висунуто ті само обвинувачення, оскільки вони входили до Армії звільнення Косова.

Reuters нагадує, що після вимушеного відступу із Косова сербських військ Тачі «змінив зелену уніформу на синій костюм та краватку».

«Коли Косово проголосило незалежність у 2008-му, він був прем’єр-міністром, а в 2016-му став президентом», - нагадується у матеріалі.

Водночас косовські ветерани та інші націоналістичні групи оголосили про намір провести у неділю мітинг на підтримку колишніх членів Армії звільнення Косова.

Судитиме Тачі Спеціальна палата Косова, яка знаходиться у Нідерландах. Її створили у 2015 році для розгляду справ за законодавством Косова проти колишніх членів Армії визволення Косова. Працюють у цій Палаті міжнародні судді та юристи.

Теги: злочин злочини проти людяності війна Міжнародний кримінальний суд суд Косово

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