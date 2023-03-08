Ще одна країна підтримала вступ Косово до ЄС

Хорватський прем'єр привітав подання заявки Косова на вступ до ЄС

Хорватія підтримує за вступ самопроголошеної республіки Косова до Євросоюзу (ЄС) та Ради Європи, заявив прем'єр-міністр країни Андрій Пленкович. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну.

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8 березня політик провів зустріч із міністром закордонних справ та у справах діаспори Косово Донікою Гервала-Шварц.

«Глава уряду Пленкович відзначив добрі та дружні відносини Хорватії та (самопроголошеного) Косова та підтримку, яку Хорватія надає Косово на всіх форумах з упором на членство у міжнародних організаціях, особливо в ЄС та Раді Європи», – зазначили у прес-службі.

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Хорватський прем'єр також привітав подання Косова заявки на вступ до ЄС та знову висловив підтримку візової лібералізації із самопроголошеною республікою.

Раніше голова оборонного комітету Радфеда Віктор Бондарєв заявив, що проблему Косово має вирішити за рахунок збереження статусу-кво. При цьому політик вважає, що її не вдасться вирішити до завершення війни в Україні.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з’явився текст угоди між Косовом та Сербією.Європейський Союз опублікував текст угоди про нормалізацію відносин, яку Косово та Сербія підтримали напередодні після переговорів у Брюсселі.