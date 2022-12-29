«Нічого, що Росія качає ситуацію в Косово?». Нардепа обурила позиція українського посла у Сербії

«Як ми взагалі працюємо з Сербією? Може, пан посол мені відповість?»

Пропозиція визнання Косова вкотре лунає від українських депутатів. Так, Олексій Гончаренко відреагував на резонансний подарунок путінської влади посеред сербської столиці й звинуватив у бездіяльності українського посла у Сербії.

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Окрім російської ялинки, яку у Белграді охороняють невідомі молодики, приводом для невдоволення нардепа стала заява нашого дипломата у Сербії Володимира Толкача про необхідність обережних та виважених дій щодо Косова.

«Український посол у Сербії Володимир Толкач закидає, що українська інтернет-спільнота виступає ретранслятором «сербсько-косовських непорозумінь». І взагалі питання Косово не на часі. Тобто ми ще винні в тому, що ситуація в Косово нас хвилює? А нічого, що партія Вучича влітку закликала денацифікувати Балкани? Нічого, що Росія має вплив на Сербію і качає ситуацію в Косово?», – висловився Олексій Гончаренко.

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Депутат додав, що незалежність Косово необхідно визнавати й він неодноразово про це говорив. Проте постає питання, як в Сербії просувається українське питання.

«Як ми взагалі працюємо з Сербією? Може, пан посол мені відповість?» – поцікавився нардеп.

Нагадаємо, на знак дружби Москви та Белграда у місті встановили російську ялинку – у столиці Сербії з'явився подарунок путінської влади, який охороняють молодики (фото).

До слова, Сербія під тиском Росії прагне дестабілізувати Косово – конфлікт між країнами розпалює Путін.

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Крім того, Сербія – єдина європейська країна, яка не приєдналася до санкцій проти РФ й запроваджувати їх не збирається. Президент країни Вучич заявив, що буде виступати проти приєднання до санкцій Європейського Союзу проти Росії, аж поки «над нашими головами не буде меча».

Як відомо, Сербія заганяє себе у російську пастку, тож Україна повинна визнати Косово.

Раніше глава МВС Сербії заявив, що його країні не місце в ЄС, а для його країни «дружба з РФ є найважливішою».

Зауважимо, український посол розказав, як Сербія розривається між Брюсселем та Москвою. Президент Сербії Александар Вучич перебуває під тиском з боку Брюсселя, адже країна не приєдналася до санкцій проти Росії та продовжує підтримувати авіасполучення з російськими містами.