Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Нічого, що Росія качає ситуацію в Косово?». Нардепа обурила позиція українського посла у Сербії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Нічого, що Росія качає ситуацію в Косово?». Нардепа обурила позиція українського посла у Сербії
Балканське питання постає не вперше
колаж з відкритих джерел

«Як ми взагалі працюємо з Сербією? Може, пан посол мені відповість?»

Пропозиція визнання Косова вкотре лунає від українських депутатів. Так, Олексій Гончаренко відреагував на резонансний подарунок путінської влади посеред сербської столиці й звинуватив у бездіяльності українського посла у Сербії.

Окрім російської ялинки, яку у Белграді охороняють невідомі молодики, приводом для невдоволення нардепа стала заява нашого дипломата у Сербії Володимира Толкача про необхідність обережних та виважених дій щодо Косова.

«Український посол у Сербії Володимир Толкач закидає, що українська інтернет-спільнота виступає ретранслятором «сербсько-косовських непорозумінь». І взагалі питання Косово не на часі. Тобто ми ще винні в тому, що ситуація в Косово нас хвилює? А нічого, що партія Вучича влітку закликала денацифікувати Балкани? Нічого, що Росія має вплив на Сербію і качає ситуацію в Косово?», – висловився Олексій Гончаренко.

Депутат додав, що незалежність Косово необхідно визнавати й він неодноразово про це говорив. Проте постає питання, як в Сербії просувається українське питання.

«Як ми взагалі працюємо з Сербією? Може, пан посол мені відповість?» – поцікавився нардеп.

Нагадаємо, на знак дружби Москви та Белграда у місті встановили російську ялинку – у столиці Сербії з'явився подарунок путінської влади, який охороняють молодики (фото).

До слова, Сербія під тиском Росії прагне дестабілізувати Косово – конфлікт між країнами розпалює Путін.

Крім того, Сербія – єдина європейська країна, яка не приєдналася до санкцій проти РФ й запроваджувати їх не збирається. Президент країни Вучич заявив, що буде виступати проти приєднання до санкцій Європейського Союзу проти Росії, аж поки «над нашими головами не буде меча».

Як відомо, Сербія заганяє себе у російську пастку, тож Україна повинна визнати Косово.

Раніше глава МВС Сербії заявив, що його країні не місце в ЄС, а для його країни «дружба з РФ є найважливішою».

Зауважимо, український посол розказав, як Сербія розривається між Брюсселем та Москвою. Президент Сербії Александар Вучич перебуває під тиском з боку Брюсселя, адже країна не приєдналася до санкцій проти Росії та продовжує підтримувати авіасполучення з російськими містами. 

Читайте також: Сербія проти Косова: на чиєму боці Україна? Інтерв’ю з послом Володимиром Толкачем
Теги: Сербія Косово

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

«Недолугі журналісти»: посол України в Болгарії втрапила у новий скандал
«Недолугі журналісти»: посол України в Болгарії втрапила у новий скандал
«Нічого, що Росія качає ситуацію в Косово?». Нардепа обурила позиція українського посла у Сербії
«Нічого, що Росія качає ситуацію в Косово?». Нардепа обурила позиція українського посла у Сербії
Світлина Залужного у Раді вразила соцмережі (фото)
Світлина Залужного у Раді вразила соцмережі (фото)
Зеленський дав декілька порад українцям під час вечірнього звернення (відео)
Зеленський дав декілька порад українцям під час вечірнього звернення (відео)
Україна домовилися з Францією про продовження поставок ППО
Україна домовилися з Францією про продовження поставок ППО
Зеленський зустрівся з міністром оборони Франції: деталі (відео)
Зеленський зустрівся з міністром оборони Франції: деталі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Ракетна небезпека: ворог підняв стратегічну авіацію
55K
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
53K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
13K
Скандал із послом Болгарії: ЗМІ оприлюднили нові факти біографії
12K
У Києві прогриміли вибухи
12K
Масована атака на Україну: що відомо (оновлюється)

Новини

Кличко підтвердив вибухи у Києві
Сьогодні, 09:13
ЗСУ наступають на Запоріжжі: дані Генштабу про ворожі втрати
Сьогодні, 06:57
Двоє важкопоранених українців прибули на лікування до Словенії (фото)
Вчора, 21:52
СБУ затримала експрацівників «Укрзалізниці», які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну
Вчора, 19:23
ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
Вчора, 06:55
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
27 грудня, 18:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту