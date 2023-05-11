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Експрезидент США відмовився називати Путіна воєнним злочинцем – CNN

Діана Гасюк
glavcom.ua
Експрезидент США відмовився називати Путіна воєнним злочинцем – CNN
Колишній президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп стверджує, що Володимир Путін «зробив помилку», напавши на Україну

Колишній президент США Дональд Трамп не відрікся від своїх висловлювань про те, що вважає Путіна «розумною» людиною, та водночас відмовився називати його воєнним злочинцем, заявивши, що це може зашкодити переговорам з Росією. Про це Трамп сказав у середу під час дебатів на CNN.

«Він не безглузда людина. Він дуже розумний, він дуже хитрий», – зазначив Трамп у відповідь на запитання, чи вважає він досі Путіна розумною людиною, як казав про це раніше.

При цьому Трамп зауважив, що Путін зробив серйозну помилку.

«Його помилка полягала в тому, що він напав на Україну. Він ніколи не напав, якби я був би президентом», – зазначив ексглава Білого дому.

У відповідь на запитання ведучої, чи вважає Трамп Путіна воєнним злочинцем, він зазначив: «Я думаю, що це не варто зараз виносити на обговорення».

Він пояснив свою позицію тим, що зараз треба зосередитися на завершенні війни.

«Якщо ви говоритимете, що він воєнний злочинець, буде набагато важче укласти угоду, щоби владнати цю справу»,– додав Трамп.

У цьому зв’язку він заявив, що звинувачення проти президента РФ мають обговорюватися пізніше.

Раніше повідомлялося, що колишній президент США та можливий кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні за 24 години після свого обрання на другий термін.

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Теги: злочинець зґвалтування президент партії Дональд Трамп путін

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