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Коли Путін приїхав на фронт? Кремль проколовся на черговій брехні (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Коли Путін приїхав на фронт? Кремль проколовся на черговій брехні (відео)
фото скріншот відео

Пєсков наголосив, що поїздка агресора відбулася учора

Кремлівська пропаганда вкотре прокололася на брехні. Сьогодні пресслужба президента РФ поширила інформацію, нібито, про поїздку російського диктатора Володимира Путіна на окуповані території учора, 17 квітня. Зокрема про це заявив пресскретар Путіна Дмитро Пєсков. Він наголосив, що поїздка агресора відбулася учора.

Утім, у поширеному росЗМІ відео, Путін звертається до військових і говорить, що Паска буде. Тобто візит, який в мережі поставили під сумнів, відбувся до Великодня. Зокрема, на кадрах, показаних росЗМІ, на яких нібито російський диктатор відвідує тимчасово окуповані території Херсонщини, за вручення ікони Путін говорить фразу: «Сейчас вот Пасха будет, да».

Розбіжності згодом помітили і в пресслужбі російського диктатор і замінили відео, утім воно вже гуляє інтернетом.

Нагадаємо, під час свого візиту до одного зі штабів окупаційних військ в Україні російський диктатор Володимир Путін привіз бойовикам, на його думку, потрібний подарунок – копію ікони. У такий спосіб президент РФ вирішив підтримати бойовий дух загарбників.

Також мережа висміяла візит Путіна в окуповані області України. У мережі висловлюють сумнів у тому, що це дійсно був російський президент, а не його двійник. Та й кепкують з того, що справжній Путін навряд чи б наважився поїхати так далеко.

Як повідомлялося, сьогодні вранці 18 квітня, в РФ видали заяву, що нібито, російський диктатор Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ окупантів «Днєпр» на Херсонському напрямку.

Теги: відео диктатор окуповані території путін пропаганда

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