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Ймовірний конкурент Трампа на виборах закликав до перемир'я в Україні

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Ймовірний конкурент Трампа на виборах закликав до перемир'я в Україні
Рон Десантіс заявив, що підтримує ідею припинення вогню в Україні
фото з відкритих джерел

Десантіс порівнює війну в Україні із битвої при Вердені під час Першої світової війни

Губернатор-республіканець Флориди Рон Десантіс, який може стати кандидатом у президенти США, заявив, що підтримує ідею припинення вогню в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю японському англомовному тижневику Nikkei Asia.

«В інтересах усіх спробувати досягти такого стану, коли ми зможемо прийти до припинення вогню», – сказав Десантіс.

Між іншим, Десантіс порівнює війну в Україні із битвої при Вердені під час Першої світової війни.

«Ви ж не хочете опинитися в ситуації, подібній до (битви при) Вердені, коли ви просто матимете масові жертви, масові витрати і в підсумку зайдете в глухий кут», – додав він, маючи на увазі найдовшу битву Першої світової війни, в якій загинуло близько 700 000 тис людей.

Підкреслимо, раніше, потенційний конкурент Дональда Трампа на виборах президента США у 2024 році, губернатор штату Флорида республіканець Рон Десантіс заявив. що допомога України у розв’язаній Росією повномасштбаній війні «не в інтересах Сполучених Штатів».

 

Теги: США війна Дональд Трамп Флорида

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