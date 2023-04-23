Помер парламентар від Карачаєво-Черкесії Джашарбек Узденов

У Росії помер другий за день депутат Держдуми від провладної партії «Єдина Росія». Слідом за представником Липецької області Миколою Борцовим відійшов у вічність парламентар від Карачаєво-Черкесії Джашарбек Узденов. Трапилося це у результаті важкої та тривалої хвороби, повідомляють російські ЗМІ.

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Одразу після початку війни Узденов так відгукувався про напад на Україну: «Це було необхідне рішення – результат довгих 8 років убивств у ДНР та ЛНР, нарощування ворожої військової інфраструктури. Росія всі ці роки закликала до миру, виконання Мінських угод. Нас не чули, не хотіли чути. Чули Вашингтон. Їм потрібні військові бази НАТО в Україні, Києву потрібна ядерна зброя. А нам потрібна безпека та впевненість у завтрашньому дні».

Діяльності в Держдумі Узденов не вів, не виступав і лише приєднався як співавтор до 8 законопроектів, під якими підписався практично весь склад Держдуми (така практика почалася із законів про заборону «пропаганди ЛГБТ»).

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Узденов народився 25 січня 1967 року, депутатом Держдуми став 19 вересня 2021-го. Він був членом комітету Думи з екології, природних ресурсів та охорони навколишнього середовища.

Нагадаємо, 23 квітня у віці 77 років помер депутат Держдуми від путінської партії «Единая Россия» Микола Борцов.

Раніше стало відомо, що у Росії хочуть створити нейромережу, яка відтворюватиме та моделюватиме рішення та поведінку одіозного політика, який ненавидів Україну та помер 6 квітня 2022 року, Володимира Жириновського.