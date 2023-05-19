Ердоган розповів, чи вводитиме санкції проти Росії

Ердоган поскаржився на Захід через тиск щодо санкцій проти Росії, які Туреччина все ще відмовляється вводити

Чинний президент Туреччини, заявив, що з Росією у його країни «особливі» стосунки

Перед початком другого туру виборів Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина має позитивні відносини з Росією і санкції проти неї запроваджувати не збирається. Він також вважає, що Туреччина і Росія потрібні одна одній. Про це повідомляє CNN.

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Реджеп Ердоган, чинний президент Туреччини, заявив, що з Росією у його країни «особливі» стосунки, що все ще розвиваються.

Також політик поскаржився на Захід через тиск щодо санкцій проти Росії, які Туреччина все ще відмовляється вводити.

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«Ми не на тому етапі, коли ми б запровадили санкції проти Росії, як це зробив Захід. Ми не зв’язані санкціями Заходу», – заявив Ердоган.

Натомість конкурент Ердогана на президентських виборах, Кемаль Киличдароглу, заявив, що втручання Росії у вибори в Туреччині є неприпустимим і у випадку перемоги обіцяє перевести стосунки з Росією «з особистих на державні».

Зазначимо, у президентських виборах, що мають відбутися у Туреччині 28 травня, Реджеп Ердоган є фаворитом. Втім, на першому турі легкої перемоги чинний президент не здобув, хоча його Альянс і зайняв більшу частину місць у парламенті.

З конкурентом, Кемалем Киличдароглу, Ердоган не зійшовся у питаннях зовнішньої політики, в тому числі й щодо ставлення до Росії. Перш за все, у своїй передвиборчій кампанії Киличдароглу обіцяє відновити напружені стосунки Туреччини з Заходом. А за кілька днів до проведення першого туру виборів кандидат у президенти та взагалі пригрозив розірвати стосунки з Росією через її втручання у вибори.

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«Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, руки геть від Турецької держави», – заявив політик.

Ердоган у відповідь звинуватив свого суперника у прагненні «відірвати» Туреччину від Росії, а також поскаржився, що Захід дотримується незбалансованого підходу у стосунках з Путіним.