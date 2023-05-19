Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердоган розповів, чи вводитиме санкції проти Росії

glavcom.ua
Ердоган розповів, чи вводитиме санкції проти Росії
Ердоган поскаржився на Захід через тиск щодо санкцій проти Росії, які Туреччина все ще відмовляється вводити
фото з відкритих джерел

Чинний президент Туреччини, заявив, що з Росією у його країни «особливі» стосунки

Перед початком другого туру виборів Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина має позитивні відносини з Росією і санкції проти неї запроваджувати не збирається. Він також вважає, що Туреччина і Росія потрібні одна одній. Про це повідомляє CNN.

Реджеп Ердоган, чинний президент Туреччини, заявив, що з Росією у його країни «особливі» стосунки, що все ще розвиваються.

Також політик поскаржився на Захід через тиск щодо санкцій проти Росії, які Туреччина все ще відмовляється вводити. 

«Ми не на тому етапі, коли ми б запровадили санкції проти Росії, як це зробив Захід. Ми не зв’язані санкціями Заходу», – заявив Ердоган.

Натомість конкурент Ердогана на президентських виборах, Кемаль Киличдароглу, заявив, що втручання Росії у вибори в Туреччині є неприпустимим і у випадку перемоги обіцяє перевести стосунки з Росією «з особистих на державні».

Зазначимо, у президентських виборах, що мають відбутися у Туреччині 28 травня, Реджеп Ердоган є фаворитом. Втім, на першому турі легкої перемоги чинний президент не здобув, хоча його Альянс і зайняв більшу частину місць у парламенті.

З конкурентом, Кемалем Киличдароглу, Ердоган не зійшовся у питаннях зовнішньої політики, в тому числі й щодо ставлення до Росії. Перш за все, у своїй передвиборчій кампанії Киличдароглу обіцяє відновити напружені стосунки Туреччини з Заходом. А за кілька днів до проведення першого туру виборів кандидат у президенти та взагалі пригрозив розірвати стосунки з Росією через її втручання у вибори.

«Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, руки геть від Турецької держави», – заявив політик.

Ердоган у відповідь звинуватив свого суперника у прагненні «відірвати» Туреччину від Росії, а також поскаржився, що Захід дотримується незбалансованого підходу у стосунках з Путіним.

Читайте також:

Теги: Реджеп Таїп Ердоган санкції росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна просить партнерів повністю усунути токсичну присутність РФ в міжнародних організаціях
Україна просить вигнати Росію з ЄБРР
Вчора, 21:03
РФ готова до співпраці з Угандою у створенні супутників та розвитку відповідної інфраструктури
Космос може спати спокійно: користувачі соцмереж кумедно відреагували на заяву РФ
Вчора, 18:25
Володимир Путін та Сиріл Рамафоса
Посол США зробив заяву про звинувачення ПАР у співпраці з Росією в озброєнні
13 травня, 07:41
Росіяни розпочали «евакуацію» жителів окупованого Енергодара
Росіяни розпочали «евакуацію» жителів окупованого Енергодара
7 травня, 08:06
До Бердянська прибули сотні завербованих «Вагнером» в’язнів
До Бердянська прибули сотні завербованих «Вагнером» в’язнів
1 травня, 07:24
«Маріупольський м’ясник» Михайло Мізинцев
Міноборони РФ звільнило з високої посади генерала на прізвисько «маріупольський м’ясник»
27 квiтня, 11:06
В Україну повернули ще одну групу дітей, яких незаконно депортувала Російська Федерація
Додому повернули депортованих дітей – їм довелося пройти через допити у РФ і Білорусі
26 квiтня, 06:30
США та найближчі союзники мають «зачитати Акт про бунт» Брюсселю, Берліну, Риму та Парижу
Тривога Польщі. Європейська канарка у вугільній шахті авторська стаття
21 квiтня, 20:30
Наприкінці грудня 2022 року МВС РФ оголосило Христо Грозєва в розшук
Суд у Москві заочно заарештував болгарського журналіста за «допомогу українській розвідці»
21 квiтня, 17:46

Політика

США підтримали навчання українських льотчиків на F-16
США підтримали навчання українських льотчиків на F-16
Росія визнала Greenpeace «небажаною організацією»
Росія визнала Greenpeace «небажаною організацією»
Ердоган розповів, чи вводитиме санкції проти Росії
Ердоган розповів, чи вводитиме санкції проти Росії
США додали 71 компанію до антиросійського «чорного списку»
США додали 71 компанію до антиросійського «чорного списку»
Путін врятував від в’язниці вбивцю-наркоторговця за участь у війні
Путін врятував від в’язниці вбивцю-наркоторговця за участь у війні
Соратник Путіна почав залякувати Європу радіоактивної хмарою, яка суне з України
Соратник Путіна почав залякувати Європу радіоактивної хмарою, яка суне з України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Кислиця на Радбезі ООН запропонував Путіну два виходи з нинішньої ситуації
55K
Не лише «Кинджали»: ЗСУ збили російський літак за допомогою Patriot
19K
УПЦ МП – підрозділ російської церкви. Рішення суду публікується вперше
19K
Пентагон офіційно підтвердив пошкодження Patriot: у якому стані система
18K
Масована атака на Україну і нові санкції проти РФ: головне за ніч
14K
Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Вчора, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту