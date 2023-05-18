Україна просить вигнати Росію з ЄБРР

Російські атаки завдають серйозної шкоди не тільки українському бізнесу, але й іноземним компаніям

Україна закликає Європейський банк реконструкції та розвитку виключити Росію зі свого складу. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час свого виступу на щорічних зборах ЄБРР.

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Марченко наголосив, що російські атаки завдають серйозної шкоди не тільки українському бізнесу, але й іноземним компаніям, які працюють в Україні та отримують фінансування від ЄБРР.

Міністр висловив серйозну обуреність щодо російської присутності в міжнародних організаціях, особливо в таких авторитетних інституціях, як Європейський банк реконструкції та розвитку та закликав партнерів України до активних дій і закликав їх розглянути варіанти повного усунення Росії з цих структур.

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«Ми закликаємо наших партнерів продовжувати розглядати варіанти повного усунення токсичної присутності Російської Федерації в авторитетних міжнародних організаціях, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку. Поки українці прокидаються вночі під звуки російських ракет, представники РФ все ще продовжують виступати на засіданнях ЄБРР», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції і розвитку закриває офіси в Москві й Мінську.

Також банк реалізує в Україні сім проектів на €1,5 млрд.