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Україна просить вигнати Росію з ЄБРР

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна просить вигнати Росію з ЄБРР
Україна просить партнерів повністю усунути токсичну присутність РФ в міжнародних організаціях
фото ілюстративне

Російські атаки завдають серйозної шкоди не тільки українському бізнесу, але й іноземним компаніям

Україна закликає Європейський банк реконструкції та розвитку виключити Росію зі свого складу. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час свого виступу на щорічних зборах ЄБРР.

Марченко наголосив, що російські атаки завдають серйозної шкоди не тільки українському бізнесу, але й іноземним компаніям, які працюють в Україні та отримують фінансування від ЄБРР.

Міністр висловив серйозну обуреність щодо російської присутності в міжнародних організаціях, особливо в таких авторитетних інституціях, як Європейський банк реконструкції та розвитку та закликав партнерів України до активних дій і закликав їх розглянути варіанти повного усунення Росії з цих структур.

«Ми закликаємо наших партнерів продовжувати розглядати варіанти повного усунення токсичної присутності Російської Федерації в авторитетних міжнародних організаціях, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку. Поки українці прокидаються вночі під звуки російських ракет, представники РФ все ще продовжують виступати на засіданнях ЄБРР», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції і розвитку закриває офіси в Москві й Мінську.

Також банк реалізує в Україні сім проектів на €1,5 млрд.

Теги: росія Україна ЄБРР

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