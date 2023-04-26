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Додому повернули депортованих дітей – їм довелося пройти через допити у РФ і Білорусі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Додому повернули депортованих дітей – їм довелося пройти через допити у РФ і Білорусі
В Україну повернули ще одну групу дітей, яких незаконно депортувала Російська Федерація
фото з відкритих джерел

У Європейській комісії повідомляють, що загалом кількість викрадених дітей може сягати цифри у 300 тис.

В Україну повернули ще одну групу дітей, яких незаконно депортувала Російська Федерація.

Відео зустрічі з дітьми оприлюднено на офіційній сторінці благодійної організації Save Ukraine у соціальній мережі Facebook.

На ньому можна побачити як чоловік зустрічає онучку, яку не бачив з 7 жовтня 2022 року. Дівчинка розповідає, що вона знаходилася у трьох таборах. 

«15 днів шляху, кількагодинні допити на території РФ та Білорусі, тисячі хвилин хвилювання і стресу – і ось, нарешті, батьки поруч зі своїми дітьми на Батьківщині», – відзначили у організації.

Як Росія депортує українських дітей

Взимку Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я оприлюднила розслідування про вивезення дітей з України на територію РФ та окупованого Криму. За їхніми даними, цей процес координується владою РФ.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна і «дитячого омбудсмена» РФ Львової-Бєлової у звинуваченні в примусовій депортації дітей.

У Європейській комісії повідомляють, що загалом кількість викрадених дітей може сягати цифри у 300 тисяч.

Діти, яких вдалося повернути, розповідають жахливі речі про свій досвід перебування у Росії чи в окупованому Криму. Зокрема, деяких з них били та карали за відмову співати російський гімн. 

Також діти кажуть, що їх запевнювали у тому, що в Україні вони нібито нікому не потрібні, а власні батьки від них відмовилися. 

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Теги: росія діти депортація

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