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Посол США зробив заяву про звинувачення ПАР у співпраці з Росією в озброєнні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Посол США зробив заяву про звинувачення ПАР у співпраці з Росією в озброєнні
Володимир Путін та Сиріл Рамафоса
фото з відкритих джерел

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав провести розслідування цієї справи

Посол США Рубен Бріджетті «беззастережно вибачився» за заяву про те, що ПАР допомагала Росії озброєннями. Про це пише видання ВВС з посиланням на Міністерство закордонних справ Південної Африки.

За словами відомства, вона не має записів про продаж зброї росіянам. Президент країни Сиріл Рамафоса закликав провести розслідування цієї справи.

Видання пише, що офіційний представник Білого дому не став розкривати подробиць звинувачень із боку США у бік ПАР. Однак Джон Кірбі сказав, що це серйозне питання.

Бріджетті зазначив, що вдячний за можливість «виправити» будь-які помилкові враження, які залишили його публічні виступи.

За його словами, є міцне партнерство між Сполученими Штатами та Південноафриканською республікою.

Також повідомляється, що глава кабінету міністрів ПАР Кхумбудзо Нцавені виступила із різкою критикою такої «дипломатії мегафона», заявивши, що Південна Африка не може «залякати США».

«Санкції проти Росії ввели США... вони не повинні втягувати нас у свої проблеми з Росією», – сказала вона.

Як пишуть журналісти, немає жодних сумнівів у тому, що російський корабель, відомий як Lady R, пришвартувався до військово-морської бази неподалік Кейптауна у грудні 2022 року. Чи було судно зброєю перед поверненням до Росії, ще належить встановити.

Повідомляється, що якщо звинувачення є вірними, Південна Африка порушила свій власний Закон про контроль над озброєннями, який зобов'язує «не торгувати звичайними озброєннями з державами, які займаються репресіями, агресією чи тероризмом». У цьому акті Південна Африка називає себе «відповідальним членом міжнародного співтовариства».

Раніше повідомлялося, що канцелярія президента Південно-Африканської Республіки обурено відреагувала на заяви США щодо постачання зброї росіянам і зажадала доказів від американської розвідки.

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Теги: санкції закон корабель розслідування Африка президент

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