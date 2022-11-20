Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туреччина завдала авіаударів по Сирії та Іраку (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Туреччина завдала авіаударів по Сирії та Іраку (відео)
Анкара нанесла превентивні удари по курдах
фото ілюстративне

Анкара стверджує, що «здійснює операцію Пендже-Килич» відповідно до права на самооборону

Туреччина здійснила повітряні атаки по позиціях курдських формувань у північних частинах Сирії та Іраку. Анкара стверджує, що «здійснює операцію Пендже-Килич» відповідно до права на самооборону за 51 ст. Статут ООН. Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини.

Відомство опублікувало відео авіаударів, стверджуючи, що «гнізда терористів знищуються прямими влученнями».

Анкара називає своїми цілями позиції Робочої партії Курдистану, Спілки громад Курдистану та «Загонів народної самооборони». Ці організації у Туреччині визнані терористичними. Стверджується, що бази, по яких завдаються удари, нібито «використовуються для підготовки атак проти Анкари».

Раніше повідомлялося, що новий уряд Швеції дистанціюватиметься від курдського ополчення YPG, щоб отримати схвалення Туреччини щодо вступу до складу Північноатлантичного альянсу

Читайте також: Швеція внесла зміни у конституцію, аби посилити антитерористичний закон
Теги: Сирія Анкара війна Ірак обстріл Туреччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реджеп Ердоган та Єнс Столтенберг
Чому Туреччина заважає розширенню НАТО. Урок для України
5 листопада, 13:59
Кремль не підтверджує і не спростовує візит Сергія Наришкіна до Анкари
До Туреччини на таємні переговори зі США прибув головний розвідник Росії – ЗМІ
14 листопада, 12:33
За резолюцію проголосували 94 країни
Репарації Україні. Як голосували Ізраїль, Туреччина та Угорщина
14 листопада, 21:42

Політика

Переговори з Росією. Посол України в Індонезії окреслив «червоні лінії»
Переговори з Росією. Посол України в Індонезії окреслив «червоні лінії»
Війна Росії проти України. Генштаб Польщі озвучив свою місію
Війна Росії проти України. Генштаб Польщі озвучив свою місію
У Казахстані почалися дострокові президентські вибори
У Казахстані почалися дострокові президентські вибори
Туреччина завдала авіаударів по Сирії та Іраку (відео)
Туреччина завдала авіаударів по Сирії та Іраку (відео)
Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні
Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні
Рашисти зняли з посади гауляйтера окупованого Енергодара – росЗМІ
Рашисти зняли з посади гауляйтера окупованого Енергодара – росЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні
235K
Наступ із Білорусі: у Лукашенка зробили заяву
85K
Чи треба тікати з країни? Міненерго зробило заяву
81K
Посол України в Індонезії про виступ Лаврова: Нормальна людина не зможе це слухати без стакана горілки
36K
Українцям за кілька тижнів перерахують пенсії: хто отримає підвищення
35K
Падіння ракети в Польщі: глава Пентагону згадав у своїй заяві Путіна

Новини

Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
Вчора, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
Вчора, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту