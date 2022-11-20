Туреччина завдала авіаударів по Сирії та Іраку (відео)

Анкара стверджує, що «здійснює операцію Пендже-Килич» відповідно до права на самооборону

Туреччина здійснила повітряні атаки по позиціях курдських формувань у північних частинах Сирії та Іраку. Анкара стверджує, що «здійснює операцію Пендже-Килич» відповідно до права на самооборону за 51 ст. Статут ООН. Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини.

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Відомство опублікувало відео авіаударів, стверджуючи, що «гнізда терористів знищуються прямими влученнями».

Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/9jiFRn0hej Будь ласка, читайте текст після реклами — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022

Анкара називає своїми цілями позиції Робочої партії Курдистану, Спілки громад Курдистану та «Загонів народної самооборони». Ці організації у Туреччині визнані терористичними. Стверджується, що бази, по яких завдаються удари, нібито «використовуються для підготовки атак проти Анкари».

Раніше повідомлялося, що новий уряд Швеції дистанціюватиметься від курдського ополчення YPG, щоб отримати схвалення Туреччини щодо вступу до складу Північноатлантичного альянсу