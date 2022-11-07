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Російські літаки розбомбили табір сирійської опозиції поблизу Ідліба

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські літаки розбомбили табір сирійської опозиції поблизу Ідліба
Служба цивільної оборони опозиції повідомила, що серед загиблих внаслідок ударів по переповнених таборах були троє дітей та жінка
фото: AFT

Росія та її сирійські союзники заперечують, що завдають ударів по цивільним особам

Російські літаки атакували табори опозиції поблизу Ідліба на північному заході Сирії, вбивши щонайменше дев'ять цивільних осіб. Про це пише «Голос Америки» .

Про російську атаку на оплот сирійської опозиції повідомили очевидці та рятувальники.

За словами свідків, військові літаки за підтримки артилерії сирійської армії також скинули бомби на ліси поряд із тимчасовими таборами на захід від Ідліба.

Росія та її сирійські союзники, які заявляють, що їхніми мішенями є притулки озброєних угруповань, і заперечують, що завдають ударів по цивільним особам, не прокоментували те, що сталося.

Служба цивільної оборони опозиції повідомила, що серед загиблих внаслідок ударів по переповнених таборах були троє дітей та жінка; понад 70 людей було поранено та доставлено до польових шпиталів.

Понад 4 млн людей живуть у контрольованому опозицією густонаселеному районі вздовж сирійсько-турецького кордону. Більшість із них було вигнано туди внаслідок військових дій під керівництвом Росії, спрямованих проти сирійської опозиції.

Нагадаємо, Ізраїль знищив у Сирії склад іранських дронів, що призначались для РФ.

Теги: табір жінка рятувальники військові літак Сирія росія

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