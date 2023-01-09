Естонія поспішає розпочати процедуру конфіскації російських активів
Естонія має намір представити план у той час, коли Європейська комісія розробить загальноблокову угоду
Естонія цього місяця планує представити юридичний план арешту російських активів в країні. Таку заяву зробив представник міністерства закордонних справ Естонії Міхкель Тамм, передає Bloomberg.
«Законодавчу базу буде створено до кінця січня після того, як наприкінці грудня уряд у Таллінні доручив міністерствам розробити план конфіскації активів», – йдеться у заяві.
Естонія має намір представити план у той час, коли Європейська комісія розробить загальноблокову угоду про те, як розпорядитися €300 млрд резервів російського центрального банку та ще мільярдами заморожених активів російських осіб, які перебувають під санкціями.
Місяць тому прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що членам ЄС необхідно продовжити роботу із притягнення до відповідальності за злочин агресії та використання заморожених активів Росії.
За оцінками естонського органу боротьби з відмиванням грошей, заморожені кошти на рахунках, що належать росіянам у країні, становлять майже €20 млн.
Раніше повідомлялось, що Німеччина відкрита для використання мільярдів євро заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відновленні, якщо юридичні питання будуть вирішені, і союзники також підуть цим шляхом.
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