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Естонія поспішає розпочати процедуру конфіскації російських активів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Естонія поспішає розпочати процедуру конфіскації російських активів
Заморожені кошти на рахунках, що належать росіянам у країні, становлять майже €20 млн
фото з відкритих джерел

Естонія має намір представити план у той час, коли Європейська комісія розробить загальноблокову угоду

Естонія цього місяця планує представити юридичний план арешту російських активів в країні. Таку заяву зробив представник міністерства закордонних справ Естонії Міхкель Тамм, передає Bloomberg.

«Законодавчу базу буде створено до кінця січня після того, як наприкінці грудня уряд у Таллінні доручив міністерствам розробити план конфіскації активів», – йдеться у заяві.

Естонія має намір представити план у той час, коли Європейська комісія розробить загальноблокову угоду про те, як розпорядитися €300 млрд резервів російського центрального банку та ще мільярдами заморожених активів російських осіб, які перебувають під санкціями.

Місяць тому прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що членам ЄС необхідно продовжити роботу із притягнення до відповідальності за злочин агресії та використання заморожених активів Росії.

За оцінками естонського органу боротьби з відмиванням грошей, заморожені кошти на рахунках, що належать росіянам у країні, становлять майже €20 млн.

Раніше повідомлялось, що Німеччина відкрита для використання мільярдів євро заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відновленні, якщо юридичні питання будуть вирішені, і союзники також підуть цим шляхом.

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Теги: війна Україна санкції Естонія росія

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