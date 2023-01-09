Естонія поспішає розпочати процедуру конфіскації російських активів

Заморожені кошти на рахунках, що належать росіянам у країні, становлять майже €20 млн

Естонія має намір представити план у той час, коли Європейська комісія розробить загальноблокову угоду

Естонія цього місяця планує представити юридичний план арешту російських активів в країні. Таку заяву зробив представник міністерства закордонних справ Естонії Міхкель Тамм, передає Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Законодавчу базу буде створено до кінця січня після того, як наприкінці грудня уряд у Таллінні доручив міністерствам розробити план конфіскації активів», – йдеться у заяві.

Естонія має намір представити план у той час, коли Європейська комісія розробить загальноблокову угоду про те, як розпорядитися €300 млрд резервів російського центрального банку та ще мільярдами заморожених активів російських осіб, які перебувають під санкціями.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Місяць тому прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що членам ЄС необхідно продовжити роботу із притягнення до відповідальності за злочин агресії та використання заморожених активів Росії.

За оцінками естонського органу боротьби з відмиванням грошей, заморожені кошти на рахунках, що належать росіянам у країні, становлять майже €20 млн.

Раніше повідомлялось, що Німеччина відкрита для використання мільярдів євро заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відновленні, якщо юридичні питання будуть вирішені, і союзники також підуть цим шляхом.