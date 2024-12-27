Пошкодження кабелів зв'язку у Балтійському морі: Yle рокрило нові деталі

ЗМІ повідомили про пошкодження загалом чотирьох кабелів зв'язку на Балтиці

Згідно із уточненими даними, загалом порушено роботу чотирьох комунікаційних кабелів, що відходять з Фінляндії дном Балтійського моря. Про це повідомляє видання Yle. Тоді як 26 грудня повідомлялося про пошкодження трьох кабелів.

Два з них є підводними кабелями, прокладеними компанією Elisa між Гельсінкі та Таллінном (Естонія). Один – C-Lion1 – прокладений між Гельсінкі та Ростоком (Німеччина). Четвертий пошкоджений кабель – від Гельсінкі до Таллінна – належить китайській компанії CITIC Telecom.

За даними фінського агентства транспорту та зв'язку Traficom, кабелі Elisa обірвані, а два інші кабелі пошкоджені. Причини припинення роботи комунікаційних кабелів з'ясовуються.

ЗМІ звертають увагу, що одночасно із припиненням 25 грудня роботи комунікаційних кабелів було пошкоджено і електрокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією. Влада Естонії та Фінляндії не виключає, що кабель був пошкоджений якорем танкера Eagle S під прапором Островів Кука.

У компаніях запевняють, що перебої не мають істотного впливу на кінцевих користувачів, послуги та зв'язок між Естонією і Фінляндією не порушені.

Раніше про збої в роботі трьох підводних кабелів зв'язку у Фінській затоці, крім Estlink 2, заявили телекомунікаційні компанії Elisa Eesti AS та CITIC Telecom CPC. Власники кабелів проводять ремонтні роботи, а відповідні відомства з'ясовують, що могло стати причиною несправностей. Оператор Fingrid прогнозує, що електрокабель Estlink 2 не працюватиме кілька місяців. Компанія додала, що місце пошкодження кабелю виявлено, та пообіцяла інформувати про термін відновлення його роботи.