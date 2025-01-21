Жодної диверсії РФ? Розслідування назвало нові деталі у справі про обрив кабелів у Балтиці

Попри початкові підозри щодо Росії, один із європейських посадовців заявив, що існують «контрдокази», які це спростовують

Розвідувальні служби США та Європи схиляються до висновку, що пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі є результатом випадкових обставин, а не навмисних дій з боку Росії. Про це повідомляє The Washington Post.

Джерела інформують, що така позиція поступово стає консенсусом серед західних служб безпеки. Слідчі не виявили доказів, які б свідчили про те, що комерційні судна, які пошкодили кабелі, діяли навмисно або за вказівкою Москви.

За словами американських та європейських посадовців, зібрані дані, включаючи перехоплення повідомлень та секретну розвідінформацію, вказують на недосвідченість екіпажів і погане технічне обслуговування суден як основні причини інцидентів. Джерела зазначають, що у кожному випадку існують «чіткі пояснення».

Попри початкові підозри щодо Росії, один із європейських посадовців заявив, що існують «контрдокази», які це спростовують. Утім, через чутливість розслідувань американські та європейські представники утрималися від деталей.

Нагадаємо, 26 грудня 2024 року стало відомо, що відразу три кабелі зв'язку між Естонією і Фінляндією вийшли з ладу. Про збої в роботі трьох підводних кабелів зв'язку у Фінській затоці, крім Estlink 2, заявили телекомунікаційні компанії Elisa Eesti AS та CITIC Telecom CPC.

Також у січня 2025 року ще один підводний кабель, який сполучає Швецію, Литву, Німеччину та Фінляндію, був пошкоджений у Балтійському морі, повідомив міністрцивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

До слова, ремонт електрокабелю EstLink 2 між Фінляндією та Естонією коштуватиме більш ніж 30 млн євро.

До цього стало відомо, що Швеція відправить три військові кораблі та літак-розвідник для участі в новій місії НАТО по спостереженню за Балтійським морем. НАТО теж розпочали охорону критично важливих об'єктів у Балтійському морі силами до десяти кораблів.