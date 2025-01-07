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НАТО готується до охорони підводної інфраструктури у Балтійському морі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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НАТО готується до охорони підводної інфраструктури у Балтійському морі
У Фінському заливі охорону нестимуть переважно кораблі Фінляндії та Естонії
фото: dam Warzawa, EPA

Кораблі НАТО залишаться у Балтійському морі до квітня

НАТО наприкінці тижня розпочне охорону критично важливих об'єктів у Балтійському морі силами до десяти кораблів. Про це повідомив у вівторок, 7 січня, портал телерадіомовлення Фінляндії Yle.

«НАТО направить кораблі, які наразі несуть службу в Балтійському морі, а також кораблі, які відправлять безпосередньо країни НАТО. Загалом їх буде близько десяти, вони залишаться в морі до квітня», – зазначає Yle.

Кораблі розміщуватимуться поруч з енергетичними кабелями й кабелями передавання даних. Здебільшого вони діятимуть як стримувальний фактор. У міжнародних водах НАТО не може, наприклад, блокувати проходження суден інших країн, ідеться в повідомленні.

Судна інших країн розмістяться в Балтійському морі біля енергетичних та інформаційних кабелів.

Варто нагадати, що НАТО вирішило посилити свою присутність у Балтійському морі 30 грудня. Після того, як з'явилися підозри, що танкер Eagle S пошкодив у Фінській затоці електричний кабель Estlink між Фінляндією та Естонією та чотири комунікаційні кабелі.

За останній рік кабелі в Балтійському морі та Фінській затоці було пошкоджено тричі.

Нагадаємо,  25 грудня у Балтійському морі вийшов з ладу електрокабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Після цього в Балтійському морі фінська прикордонна служба затримала нафтовий танкер Eagle S, що вийшов з російського Санкт-Петербурга. Фінська сторона вважає, що судно причетне до пошкодження кабелю.

27 грудня митна служба Фінляндії затримала вантаж танкера Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелю. Зазначається, що Фінляндія продовжує попереднє розслідування у зв'язку з можливим порушенням закону за обтяжливих обставин. Згідно із уточненими даними, загалом порушено роботу чотирьох комунікаційних кабелів, що відходять з Фінляндії дном Балтійського моря.

До слова, ремонт електрокабелю EstLink 2 між Фінляндією та Естонією коштуватиме більш ніж 30 млн євро. 

Країни, які беруть участь у оборонному співробітництві JEF, оголосили вчора, 6 січня, що вони збільшать моніторинг судноплавства поблизу критично важливої ​​інфраструктури за допомогою штучного інтелекту.

Теги: НАТО росія Естонія Балтійське море Фінляндія ремонт розслідування

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