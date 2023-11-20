Росія оголосила в розшук співачку Джамалу

Джамала, представляючи Україну, перемогла на «Євробаченні» у 2016 році

У листопаді Джамала була заочно заарештована російським судом

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук українську співачку кримськотатарського походження Джамалу (Сусану Джамаладінову). Про це передають росЗМІ з посиланням на базу відомства.

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Джамалу оголосили у розшук у середині жовтня 2023 року. Її звинувачують у поширенні фейків про російську армію (частина 1 статті 207.3 КК). У листопаді Джамала була заочно заарештована російським судом.

Джамала відома тим, що у 2016 році, представляючи Україну, перемогла у конкурсі «Євробачення» з піснею про сталінську депортацію кримських татар. Співачка послідовно засуджує російську анексію Криму.

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У квітні минулого року стало відомо, що Джамалі заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

Раніше повідомлялося, що Росія оголосила в розшук українську журналістку Яніну Соколову.