Естонія може закрити кордон із РФ: названо причину

Декілька тижнів тому почали з'являтися підозри на те, що Росія може спрямувати міграційний потік до кордону з Естонією

Естонія розглядає можливість закриття кордону з Росією через міграційні атаки, організовані в РФ. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, передає Delfi.

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«Зараз естонські прикордонні пункти працюють у звичайному режимі, але ми готові за необхідності їх закрити. Чому? Звісно, не для того, щоб комусь нашкодити. Через міграційні атаки, організовані в Росії, Фінляндії минулого тижня довелося закрити всі свої прикордонні пункти з Росією щонайменше на кілька тижнів», – заявив він.

Міністр наголосив на необхідності готуватися до можливого напливу сотень мігрантів з фінського кордону в напрямку прикордонних пунктів Нарви або Лухамаа. Водночас він зазначив, що декілька тижнів тому почали з'являтися підозри на те, що Росія може спрямувати міграційний потік до кордону з Естонією за мовчазною згодою чи навіть активною підтримкою своїх спецслужб.

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Міністр також повідомив, що кілька невеликих груп, кожна до 10 осіб, намагалися проникнути в Естонію через нарвський прикордонний перехід, проте їх відправили назад до Росії.

«Загалом РФ навмисно й організовано направила до нашого кордону 34 таких людини. По суті, російська влада використовує цих людей як гібридну атаку, тому що за звичайних обставин у прикордонників із російського боку немає сенсу пропускати людей із Сирії та Сомалі до нашого кордону – вони не мають необхідних документів для в'їзду в Естонію та ЄС», – сказав Ляенеметс.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія очікує, що більше шукачів притулку прибуде до її кордону через Росію, і планує вжити подальших заходів, щоб зупинити їх потік.

Нагадаємо, влада Фінляндії може відкрити сім із восьми прикордонних переходів з Росією до Різдва, тобто раніше запланованого терміну 18 лютого.

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18 листопада Фінляндія закрила чотири прикордонні пункти пропуску в Південно-Східній Фінляндії, мотивуючи це організованою російською стороною масовою перепусткою до фінського кордону емігрантів із третіх країн.

До слова, у Польщі вважають, що ситуація з біженцями на фінсько-російському кордоні погіршуватиметься.