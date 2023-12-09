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Україна та Естонія будуватимуть оборонні системи нового покоління: подробиці

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна та Естонія будуватимуть оборонні системи нового покоління: подробиці
Україна й Естонія спільно вироблятимуть роботизовані машини THeMIS Combat
фото з відкритих джерел

Угода була підписана під час Першого міжнародного форуму оборонних індустрій, що відбувся у Києві ще 29 вересня

Акціонерне товариство «Укроборонпром» та естонський виробник роботизованих платформ Milrem Robotics підписали угоду про розробку багатофункціональних оборонних систем нового покоління. Про це повідомляє Milrem Robotics.

Угода була підписана під час Першого міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC1, що відбувся у Києві ще 29 вересня.

Першим кроком у рамках угоди буде стратегічне співробітництво для визначення потреб Збройних Сил України та розгляду можливостей використання роботизованих платформ на полі бою. Планується інтегрувати бойовий досвід українських військових в системи Milrem Robotics та створювати нові продукти.

До процесу будуть залучені українські виробники оборонної продукції. Серед адаптованих для платформ естонського виробника засобів, відзначаються варіанти з системами озброєння, радіоелектронної боротьби, а також комплекси розмінування.

Milrem Robotics також розглядає можливість виробництва різноманітних безпілотних платформ естонського виробника в Україні, а також співпрацює з українськими інженерами для розробки колісної бойової роботизованої машини.

Серед платформ, які розглядають, на перше місце виходить THeMIS Combat – машина вогневої підтримки, що може бути укомплектована кулеметами, 40-мм гранатометами, 30-мм автоматичними гарматами або протитанковими ракетами.

Також розглядається інженерна версія машини (Combat Engineering) для виявлення мін та розмінування, а також варіант роботизованої платформи для медичної евакуації (CASEVAC).

Окрім платформи THeMIS, в активі естонської компанії існує бойова платформа Type-X, що може бути оснащена гарматами різних калібрів (включно до 50-мм) або ж пусковою установкою баражуючих боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Відповідну декларацію підписали Пентагон, Міністерство оборони України й Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Теги: озброєння Пентагон Укроборонпром Україна розмінування машини Естонія

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