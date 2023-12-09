Україна та Естонія будуватимуть оборонні системи нового покоління: подробиці

Угода була підписана під час Першого міжнародного форуму оборонних індустрій, що відбувся у Києві ще 29 вересня

Акціонерне товариство «Укроборонпром» та естонський виробник роботизованих платформ Milrem Robotics підписали угоду про розробку багатофункціональних оборонних систем нового покоління. Про це повідомляє Milrem Robotics.

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Угода була підписана під час Першого міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC1, що відбувся у Києві ще 29 вересня.

Першим кроком у рамках угоди буде стратегічне співробітництво для визначення потреб Збройних Сил України та розгляду можливостей використання роботизованих платформ на полі бою. Планується інтегрувати бойовий досвід українських військових в системи Milrem Robotics та створювати нові продукти.

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До процесу будуть залучені українські виробники оборонної продукції. Серед адаптованих для платформ естонського виробника засобів, відзначаються варіанти з системами озброєння, радіоелектронної боротьби, а також комплекси розмінування.

Milrem Robotics також розглядає можливість виробництва різноманітних безпілотних платформ естонського виробника в Україні, а також співпрацює з українськими інженерами для розробки колісної бойової роботизованої машини.

Серед платформ, які розглядають, на перше місце виходить THeMIS Combat – машина вогневої підтримки, що може бути укомплектована кулеметами, 40-мм гранатометами, 30-мм автоматичними гарматами або протитанковими ракетами.

Також розглядається інженерна версія машини (Combat Engineering) для виявлення мін та розмінування, а також варіант роботизованої платформи для медичної евакуації (CASEVAC).

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Окрім платформи THeMIS, в активі естонської компанії існує бойова платформа Type-X, що може бути оснащена гарматами різних калібрів (включно до 50-мм) або ж пусковою установкою баражуючих боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Відповідну декларацію підписали Пентагон, Міністерство оборони України й Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.