Естонія передала Україні усі 155 мм гаубиці. Росія відреагувала

У російському МЗС заявили, що Естонія нібито останніми роками цілеспрямовано руйнує весь комплекс відносин із РФ

У Росії заявили про зниження рівня дипломатичних відносин з Естонією через те, що остання надає військову допомогу Україні. Про це йдеться у заяві МЗС РФ.

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«Зараз Естонією зроблено новий недружній крок щодо радикального скорочення чисельного складу російського посольства в Таллінні, що підтверджує лінію на розвал відносин між нашими країнами. У відповідь російською стороною прийнято рішення про зниження рівня диппредставника в обох країнах до Тимчасового повіреного у справах», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у відомстві заявляють, що керівництво Естонії нібито останніми роками цілеспрямовано руйнує весь комплекс відносин із Росією.

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23 січня в МЗС Росії було викликано Посла Естонії Лайдре. Йому заявлено рішучий протест у зв'язку з діями естонської влади. Послу Естонської Республіки слід залишити Російську Федерацію 7 лютого 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Естонія передала Україні усі 155 мм гаубиці. Загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії.