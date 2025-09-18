Естонія визначилась з позицією щодо закриття кордону з Росією

Ігор Таро підкреслив, що в Естонії наразі немає підстав для закриття кордону

Міністр пояснив, що Естонія тримає кордон відкритим з гуманітарних причин

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що наразі в країні немає причин для закриття тимчасової контрольної лінії між Естонією та Росією з огляду на ситуацію з безпекою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Його коментар був зроблений після того, як фракція партії Isamaa ініціювала законопроєкт, який передбачає закриття контрольної лінії через безпекову ситуацію та провокації з боку Росії.

Голова Isamaa Урмас Рейнсалу зазначив, що Фінляндія вже повністю закрила свій кордон з Росією, і питання про закриття також обговорюється в Латвії та Литві.

Ігор Таро підкреслив, що в Естонії наразі немає підстав для закриття кордону.

«На мою думку, це було б конкретною відповідною мірою на якісь дії», – сказав Таро. Він зазначив, що прикордонні пункти працюють без збоїв, а міграція з Росії в Естонію значно обмежена. Крім того, були введені різні заходи, зокрема повний митний контроль, що суттєво обмежило товарообіг між країнами.

Міністр пояснив, що Естонія тримає кордон відкритим з гуманітарних причин, дозволяючи людям відвідувати близьких, які проживають по ту сторону кордону. Однак у разі зміни ситуації з безпекою кордон можна буде швидко закрити. «Якщо щось зміниться, це можна буде зробити дуже швидко», – додав він.

Якщо Латвія та Литва ухвалять рішення про закриття своїх кордонів, це може збільшити тиск на Естонію щодо закриття контрольної лінії. Таро зауважив, що будь-яке спільне рішення має бути ухвалене за участю Естонії. «Те, що ми залишаємо наші прикордонні пункти відкритими, частково також зумовлено міжнародними консультаціями та співпрацею», – зазначив він.

Міністр також розповів, що Фінляндія закрила кордон через міграційний тиск, оскільки Росія сприяла нелегальним мігрантам, які намагалися перетнути кордон. В Естонії був лише один випадок, коли Росія намагалася направити групу мігрантів до естонського кордону, але прикордонний пункт був закритий, і мігранти не змогли продовжити свій шлях. «У цьому плані ми показали, що в нашому випадку це не працює», – додав Таро.

«Ми завжди оцінюємо ситуацію та співпрацюємо з сусідами. Ми, безумовно, не вживаємо жодних заходів без консультацій із сусідами та не діємо без узгодження. Все, що ми робили, ми робили з огляду на безпеку Естонії та співпрацю з нашими сусідами», – підсумував міністр.

До слова, Естонія розпочала будівництво протитанкового рову завдовжки майже 40 км на своєму південно-східному кордоні з Росією. Цей рів стане частиною Балтійської оборонної зони, метою якої є укріплення кордонів. Проєкт має бути завершений до кінця 2027 року.