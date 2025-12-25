Мін’юст США пояснив затримку з файлами Епштейна

Сотні тисяч додаткових записів ще потребують перевірки командою з близько 200 аналітиків

Міністерство юстиції США повідомило, що йому може знадобитися ще кілька тижнів, аби підготувати до публікації понад 1 млн додаткових документів, пов’язаних зі справою сексуального злочинця Джеффрі Епштейн. Заява пролунала на тлі різкої критики через невиконання законодавчо встановленого терміну повного розкриття матеріалів до 19 грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Міністерство юстиції США зазначило, що федеральні прокурори Південного округу Нью-Йорка та ФБР повідомили про виявлення нового масиву документів. Вони передані Мін’юсту відповідно до Закону про прозорість файлів Епштейна, чинного законодавства та судових наказів.

«Наші юристи працюють цілодобово, щоб переглянути матеріали та зробити юридично необхідні вилучення з метою захисту жертв. Через величезний обсяг документів цей процес може тривати ще кілька тижнів», – заявили в Мін’юсті, додавши, що відомство діє згідно з вказівками президента Дональд Трамп щодо максимального оприлюднення файлів.

Раніше цього дня стало відомо, що сотні тисяч додаткових записів ще потребують перевірки командою з близько 200 аналітиків. За даними Axios, близько 750 тисяч документів уже переглянуто та оприлюднено, тоді як ще приблизно 700 тисяч очікують аналізу, хоча значна їх частина може бути дублікатами.

Днями Мін’юст оприлюднив ще 30 тис .документів, пов’язаних із розслідуваннями щодо Епштейна та його спільниці Ґіслейн Максвелл. У цих матеріалах містилися нові згадки про Дональда Трампа, зокрема електронний лист 2020 року, де йшлося, що він нібито подорожував приватним літаком Епштейна частіше, ніж було відомо раніше.

Водночас Мін’юст визнав, що серед оприлюднених матеріалів з’явилися підробки, зокрема фальшивий лист Епштейна до засудженого за сексуальні злочини лікаря Ларрі Нассара та фейкове відео з камери Епштейна.