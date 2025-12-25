Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мін’юст США пояснив затримку з файлами Епштейна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Мін’юст США пояснив затримку з файлами Епштейна
Сотні тисяч додаткових записів ще потребують перевірки командою з близько 200 аналітиків
фото: ЕРА

Відомство діє згідно з вказівками президента Дональд Трамп щодо максимального оприлюднення файлів

Міністерство юстиції США повідомило, що йому може знадобитися ще кілька тижнів, аби підготувати до публікації понад 1 млн додаткових документів, пов’язаних зі справою сексуального злочинця Джеффрі Епштейн. Заява пролунала на тлі різкої критики через невиконання законодавчо встановленого терміну повного розкриття матеріалів до 19 грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Міністерство юстиції США зазначило, що федеральні прокурори Південного округу Нью-Йорка та ФБР повідомили про виявлення нового масиву документів. Вони передані Мін’юсту відповідно до Закону про прозорість файлів Епштейна, чинного законодавства та судових наказів.

«Наші юристи працюють цілодобово, щоб переглянути матеріали та зробити юридично необхідні вилучення з метою захисту жертв. Через величезний обсяг документів цей процес може тривати ще кілька тижнів», – заявили в Мін’юсті, додавши, що відомство діє згідно з вказівками президента Дональд Трамп щодо максимального оприлюднення файлів.

Раніше цього дня стало відомо, що сотні тисяч додаткових записів ще потребують перевірки командою з близько 200 аналітиків. За даними Axios, близько 750 тисяч документів уже переглянуто та оприлюднено, тоді як ще приблизно 700 тисяч очікують аналізу, хоча значна їх частина може бути дублікатами.

Днями Мін’юст оприлюднив ще 30 тис .документів, пов’язаних із розслідуваннями щодо Епштейна та його спільниці Ґіслейн Максвелл. У цих матеріалах містилися нові згадки про Дональда Трампа, зокрема електронний лист 2020 року, де йшлося, що він нібито подорожував приватним літаком Епштейна частіше, ніж було відомо раніше.

Водночас Мін’юст визнав, що серед оприлюднених матеріалів з’явилися підробки, зокрема фальшивий лист Епштейна до засудженого за сексуальні злочини лікаря Ларрі Нассара та фейкове відео з камери Епштейна.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня з 2021 року
Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня за час його президентства
30 листопада, 05:48
Американський лідер каже, що компанія Netflix має «велику частку ринку»
Трамп заявив, що злиття Netflix і Warner Bros може стати проблемою
8 грудня, 18:57
Трамп прокоментував штраф для Маска та закликав Європу бути обережнішою
Президент США висловився щодо конфлікту Маска з Євросоюзом
9 грудня, 10:54
Трамп заявив, що поки не підтвердив участь своїх посланців у запланованій зустрічі в Парижі
Трамп відповів, за яких умов відправить переговірників на зустріч щодо України в Париж
12 грудня, 02:24
Атака на Україну, вибухи у Росії, заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії, заяви Трампа: головне за ніч
18 грудня, 05:29
Трамп офіційно запускає місію Genesis
Трамп потужно взявся за ШІ: оголошено нову амбітну програму
25 листопада, 10:24
На думку норвезької журналістки Іне Бак Іверсен, Віткофф формує позицію США, просуваючи цілі зовнішньої політики Росії
Стів Віткофф – «рупор Кремля»? Норвезька журналістка розкрила скандальні подробиці
26 листопада, 08:55
Трамп: Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, бо Росія там. І, знаєте, щоразу, коли вони займають надто жорстку позицію, Росія змінює свою думку
Трамп закликав Україну прискорити процес переговорів щодо завершення війни
18 грудня, 22:13
Мінʼюст стверджує, що фото потенційно могло розкрити інформацію про жертв злочинів Епштейна
Мінʼюст США повернув фото з Трампом до файлів Епштейна
22 грудня, 21:38

Політика

Мін’юст США пояснив затримку з файлами Епштейна
Мін’юст США пояснив затримку з файлами Епштейна
Суперечливі вибори в Гондурасі: переміг кандидат, якого підтримував Трамп
Суперечливі вибори в Гондурасі: переміг кандидат, якого підтримував Трамп
Сонливість та незрозумілі заяви Трампа: The Guardian аналізує поведінку президента у 2025 році
Сонливість та незрозумілі заяви Трампа: The Guardian аналізує поведінку президента у 2025 році
Макрон заявив, що робота «коаліції охочих» продовжиться в січні
Макрон заявив, що робота «коаліції охочих» продовжиться в січні
Загибель військового командування Лівії в авіакатастрофі: знайдено чорні скриньки 
Загибель військового командування Лівії в авіакатастрофі: знайдено чорні скриньки 
Спецпредставник Трампа заперечив, що США прагнуть захопити Гренландію
Спецпредставник Трампа заперечив, що США прагнуть захопити Гренландію

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua