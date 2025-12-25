Головна Світ Політика
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Путін надіслав новорічне послання лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину
фото: Reuters

КНДР заявила про «непереможну дружбу» з Росією

Російський диктатор Володимир Путін надіслав новорічне послання лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину. Як пише «Главком», про це повідомило державне північнокорейське агентство ЦТАК, передає Reuters.

За даними агентства, послання було надіслане 18 грудня. У ньому Путін зазначив, що 2025 рік мав «особливе значення» для відносин між Москвою та Пхеньяном.

ЦТАК також стверджує, що у зверненні російський президент відзначив «героїчну» участь північнокорейських військових у бойових діях на Курщині проти України. За версією Пхеньяна, це нібито «чітко довело непереможну дружбу» між двома країнами.

Нагадаємо, Північна Корея ввела російську мову як обов'язковий предмет у школах, починаючи з четвертого класу.

Варто зазначити, що понад 10 тис. північнокорейських військових перебувають на території Росії поблизу кордону з Україною, виконуючи охоронні завдання.

До слова, у Північній Кореї відкриють музей, присвячений окупантам, що воювали з Росією проти України. У місті Пхеньян уже пройшла церемонія закладання фундаменту майбутнього меморіального музею.

Путін надіслав новорічне послання Кім Чен Ину
