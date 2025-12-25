Головна Світ Політика
Сонливість та незрозумілі заяви Трампа: The Guardian аналізує поведінку президента у 2025 році

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сонливість та незрозумілі заяви Трампа: The Guardian аналізує поведінку президента у 2025 році
Білий дім продовжує захищати Трампа, зазначаючи, що його «розумова гострота не має собі рівних», хоча спостерігачі помічають зменшення кількості його публічних виступів і скорочення робочого дня
Білий дім наполягає на відмінному здоров'ї Трампа, його поведінка протягом року ставить під сумнів його здатність залишатися лідером

Протягом 2025 року Дональд Трамп продемонстрував незвичайну і непередбачувану поведінку, що викликало серйозні питання щодо його розумової та фізичної здатності виконувати обов'язки президента США. Серед таких інцидентів – випадки, коли він засинав під час важливих зустрічей, відхилявся від теми у своїх виступах і викладав вигадані історії. The Guardian аналізує поведінку американського лідера у 2025 році, пише «Главком».

«Нічого подібного ще не було», – заявив Трамп у своєму зверненні з Білого дому в грудні, порівнюючи його адміністрацію з іншими в історії США. Однак, як показує аналіз 2025 року, його другий термін повний непередбачуваних моментів, які ставлять під сумнів його здатність бути ефективним лідером.

У середині року Трамп викликав обурення, коли згадував свого покійного дядька, професора Джона Трампа, який нібито навчав Теда Качинського, відомого як Унабомбер, у Массачусетському технологічному інституті. Проблема полягає в тому, що Качинський не навчався в MIT, а його ім'я стало відомим публіці лише через 11 років після смерті дядька Трампа.

Ще однією дивною подією стала його зустріч з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, де він безперервно заявляв про шкоду від вітряних турбін, які, за його словами, «рухають китів» і «вбивають птахів», незважаючи на відсутність наукових доказів.

Трамп неодноразово хвалився своєю гостротою розумових здібностей, стверджуючи, що «відмінно» пройшов тест на деменцію. Проте його численні інциденти впродовж року, такі як засинання на важливих зустрічах і переплутування країн, не дають підстав для оптимізму.

Протягом вересня 2025 року він навіть висміював президента Байдена за те, що той часто падає зі сходів. «Нас не поважали за Байдена», – сказав Трамп під час зустрічі з військовими, відзначаючи свою обережність при спусканні сходами. Він також продовжив, що президент Обама «пригадував чудово стрибати вниз сходами», що стало частиною його спадщини.

Спекуляції щодо психічного та фізичного здоров'я Трампа, як здається, не вщухають. Його спільні виступи і спогади, які часто здаються хаотичними, викликають занепокоєння не тільки серед опонентів, але й серед частини його прихильників.

Білий дім продовжує захищати Трампа, зазначаючи, що його «розумова гострота не має собі рівних», хоча спостерігачі помічають зменшення кількості його публічних виступів і скорочення робочого дня. За даними New York Times, Трамп починає робочий день лише по обіді і закінчує його о 17:00.

Водночас, згідно з опитуваннями, 56% американців не довіряють національним ЗМІ, а 36% підтримують діяльність Трампа, що є найнижчим результатом за весь час його президентства.

Хоча Білий дім наполягає на відмінному здоров'ї Трампа, його поведінка протягом року ставить під сумнів його здатність залишатися лідером, а критики вже готуються використовувати ці питання в політичній боротьбі під час майбутніх виборів.

Трамп, який у червні 2026 року відзначить 80-річчя, може зіткнутися з серйозними викликами щодо свого психічного та фізичного стану, і його політичні опоненти, ймовірно, використають це питання у своїх кампаніях, ставлячи під сумнів його здатність ефективно виконувати обов'язки президента США.

До слова, близько третини американців уже мають кандидата, якого хотіли б бачити президентом США у 2028 році, хоча до виборів ще майже три роки.

Теги: здоров'я Дональд Трамп

